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Девушка из Эстонии, учащаяся в США, оказалась в центре школьной стрельбы

Анне Пыдер
, журналист
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Эмили Лийз Осула.
Эмили Лийз Осула. Фото: Nevada ülikool

Прошлой ночью спортсменка-легкоатлетка Эмили Лийз Осула (20 лет) из Эстонии, студентка второго курса Невадского университета в Лас-Вегасе (UNLV), оказалась в эпицентре стрельбы в учебном заведении. Она спрятался в сарае стадиона вместе с тренером и десятком других учащихся и была вынуждена оставаться там более четырех часов, пока местная полиция не устранила угрозу, сообщает эстонское издание Rus.Postimees.

Отец Эмили Лийз Осула Аско Осула рассказал Järva Teataja, что семья сразу узнала о происшествии. "Эмили написала семейной группе в социальной сети, что в их школе стреляют, и они спрятались в сарае для спортивного инвентаря рядом со стадионом вместе со своим тренером и однокурсниками", – сказал он.

В Эстонии был уже поздний вечер, а в Лас-Вегасе был полдень. По официальным данным, стрельба началась в 11:45 по местному времени.

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