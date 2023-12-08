Девушка из Эстонии, учащаяся в США, оказалась в центре школьной стрельбы

Прошлой ночью спортсменка-легкоатлетка Эмили Лийз Осула (20 лет) из Эстонии, студентка второго курса Невадского университета в Лас-Вегасе (UNLV), оказалась в эпицентре стрельбы в учебном заведении. Она спрятался в сарае стадиона вместе с тренером и десятком других учащихся и была вынуждена оставаться там более четырех часов, пока местная полиция не устранила угрозу, сообщает эстонское издание Rus.Postimees.
Отец Эмили Лийз Осула Аско Осула рассказал Järva Teataja, что семья сразу узнала о происшествии. "Эмили написала семейной группе в социальной сети, что в их школе стреляют, и они спрятались в сарае для спортивного инвентаря рядом со стадионом вместе со своим тренером и однокурсниками", – сказал он.