Девушка из Эстонии, учащаяся в США, оказалась в центре школьной стрельбы

Прошлой ночью спортсменка-легкоатлетка Эмили Лийз Осула (20 лет) из Эстонии, студентка второго курса Невадского университета в Лас-Вегасе (UNLV), оказалась в эпицентре стрельбы в учебном заведении. Она спрятался в сарае стадиона вместе с тренером и десятком других учащихся и была вынуждена оставаться там более четырех часов, пока местная полиция не устранила угрозу, сообщает эстонское издание Rus.Postimees.