Водитель стоял на красном сигнале светофора 15 минут. Оказалось, что он виноват сам

Водитель в Литве сообщил о проблеме со светофором, но из ответа властей стало ясно, что это не было технической проблемой, сообщает портал MadeinVilnius.
Несколько дней назад водитель застрял на светофоре, который 15 минут светил красным светом и не переключился. Светофор находился на проспекте Наугардуко в Вильнюсе.
Ответственный орган заявил, что в указанное водителем время светофор не был поврежден и работал без сбоев.
"Светофор работает без проблем. Зеленый свет не горел так долго, потому что водитель, скорее всего, неправильно остановил машину у стоп-линии", - ответили заявителю.
В ответственная служба заявил, что подобные жалобы поступают и на другие светофоры в Вильнюсе, но это не техническая проблема.
Как оказывается, виноваты сами водители, ведь если они не остановятся в нужном месте, то не сработает датчик светофора. Не зная этого, водитель может долго стоять на красном свете.
На видео показано, как работают датчики светофора.
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