Водитель стоял на красном сигнале светофора 15 минут. Оказалось, что он виноват сам

Несколько дней назад водитель застрял на светофоре, который 15 минут светил красным светом и не переключился. Светофор находился на проспекте Наугардуко в Вильнюсе.

Ответственный орган заявил, что в указанное водителем время светофор не был поврежден и работал без сбоев.

"Светофор работает без проблем. Зеленый свет не горел так долго, потому что водитель, скорее всего, неправильно остановил машину у стоп-линии", - ответили заявителю.

В ответственная служба заявил, что подобные жалобы поступают и на другие светофоры в Вильнюсе, но это не техническая проблема.

Как оказывается, виноваты сами водители, ведь если они не остановятся в нужном месте, то не сработает датчик светофора. Не зная этого, водитель может долго стоять на красном свете.

На видео показано, как работают датчики светофора.

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