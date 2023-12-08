Хантер Байден и налоги: против сына президента США возбудили второе уголовное дело

Обвинительное заключение перечисляет, на что Хантер Байден потратил свои деньги.

Согласно обвинительному заключению, в период с 2016 по 2019 год он заплатил более 188 тыс. долларов на «развлечения для взрослых» и за тот же период потратил более 683 тыс. долларов на «выплаты различным женщинам».

Хантер Байден «продолжал хорошо зарабатывать и бешено тратить в 2018 году», утверждают прокуроры.

По мере увеличения его доходов росли и его расходы, говорится в обвинительном заключении.

В 2018 году ответчик потратил более $1,8 млн, включая сотни тысяч долларов снятых наличных, около $383 тыс. на выплаты женщинам и $151 тыс. на одежду.

В обвинительном заключении прокуроры отмечают, что у него «было достаточно средств… для уплаты части или всей задолженности по налогам в установленный срок», но он решил не делать этого.

Контекст Фото: BBC

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Линия Фото: BBC

Хантер Байден якобы часто списывал на деловые расходы свои личные траты, например, аренду автомобиля Lamborghini, на котором он ездил, когда переехал в Калифорнию в апреле 2018 года, пока его Porsche не прибыл с восточного побережья.

Обвиняемый заявил о длительных деловых поездках в 2018 году, хотя у него их не было, говорится в обвинительном заключении.

В заключении также упоминается о женщине, подавшей иск об установлении отцовства против ответчика после того, как тот был с ней в романтических отношениях.

В нем утверждается, что Хантер Байден включил эту женщину, названную «Лицо 1», в платежную ведомость вскоре после того, как она переехала в Арканзас, будучи беременной его ребенком.

По словам прокуроров, не работая, она получала зарплату в размере 22 500 долларов, которую Хантер Байден ложно назвал деловыми расходами.

Хотя имя женщины в обвинительном заключении не упоминается, предполагается, что это Лунден Робертс, стриптизерша, мать непризнанной дочери Хантера.

В обвинительном заключении также отмечается, что Хантер Байден вошел в совет директоров украинского промышленного конгломерата Burisma Holdings Limited, который согласился выплачивать ему годовую зарплату в размере около одного миллиона долларов.