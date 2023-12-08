CSDD организует бесплатные консультации по зимнему вождению

В пятницу, 8 декабря, консультации по зимнему вождению пройдут на трассе Бикерниеки в Риге в 14:00, 16:00 и 18:00. В этот же день консультации пройдут в Резекне на картодроме Анчупаны в 12:00, 14:00 и 16:00.

9 и 10 декабря консультации в Риге и Резекне пройдут в 11:00, 13:00 и 15:00.

Представители CSDD указывают, что продолжительность одного занятия составит один час 30 минут, предварительная регистрация обязательна.

Также любой водитель может принять участие в занятии на своем автомобиле, оснащенном зимней резиной, при наличии действующего технического осмотра и полиса обязательного гражданского страхования.

Участникам занятий будут разъяснены основные условия безопасного вождения, выработаны представления о длине тормозного пути, факторах, влияющих на него в зимних условиях, об объезде препятствий и о том, как избежать столкновения, если тормозной путь недостаточный.

Также заинтересованным лицам будут предоставлены индивидуальные разъяснения о состоянии автомобильных шин и их выборе с учетом ежедневной езды в зимних условиях.

В целом в зимний сезон обучение планируется организовать в десяти городах Латвии - Риге, Елгаве, Сигулде, Валмиере, Резекне, Даугавпилсе, Мадоне, Балви, Талси и Лиепае.

CSDD оказывает консультации водителям в зимних условиях с 2015 года, и за это время более 6000 водителей улучшили свои индивидуальные навыки вождения. Консультации предоставляются бесплатно.

Уже сообщалось, что оборот CSDD за девять месяцев текущего года составил 44,572 миллиона евро, что на 12,6% больше, чем за соответствующий период прошлого года, а прибыль CSDD снизилась на 39,9% - до 4,781 миллиона евро.

CSDD является государственным акционерным обществом. Дирекция регистрирует транспортные средства в Латвии, выдает водительские права, проводит технические осмотры автомобилей и предоставляет другие услуги. Акционером CSDD является Министерство сообщения.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!