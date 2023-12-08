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Видео ⟩ На Вентспилсском шоссе столкнулись грузовик и автобус Ecolines, пострадали шесть человек

rus.tvnet.lv
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Авария на Вентспилсском шоссе
Авария на Вентспилсском шоссе Фото: Norrmis/X

Утром в пятницу, 8 декабря, на Вентспилсском шоссе недалеко от Тукумса произошла авария с участием грузового автомобиля и пассажирского автобуса Ecolines, сообщает Sadursme в социальных сетях.

В Государственной полиции TVNET сообщили, что в пятницу, 8 декабря, около 08:30 поступила информация о дорожно-транспортном происшествии - по предварительной информации, рейсовый автобус столкнулся с грузовиком, остановившимся на обочине.

Оперативные службы продолжают работать на месте происшествия и выясняют обстоятельства аварии.

Видео: Авария c участием рейсового автобуса и грузовика

Компания Latvijas Valsts ceļi сообщает, что на месте происшествия движение организовано по одной полосе.

Служба неотложной медицинской помощи (NMPD) сообщила, что медики доставили с места происшествия в больницу шесть человек в состоянии от средней тяжести до тяжелого, но все были в сознании. На месте ДТП работали четыре медицинские бригады скорой помощи. 

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