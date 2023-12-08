Финляндия отказалась экстрадировать российского неонациста в Украину

В решении суда сказано, что иностранец не может быть депортирован или экстрадирован, если ему грозит смертная казнь, пытки или другое обращение, угрожающее его человеческому достоинству.

Суд постановил освободить россиянина Яна Петровского (Воислава Тордена).

Газета Helsingin Sanomat сообщает, что основанием для приговора послужили плохие условия содержания в украинских тюрьмах, которые, как говорят, переполнены.

Украина в своем запросе об экстрадиции Петровского заявила, что соблюдает нормы Конвенции по правам человека, однако финский суд решил, что надлежащее обращение с подозреваемым не было гарантировано.

Суд также ссылается на практику Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), а также на недавнее решение шведского суда.

Украина обвиняет Петровского в преступлениях, совершенных в Донецкой и Луганской областях Украины в 2014 и 2015 годах.

Неонацист живет в Норвегии с 2004 года. Тем не менее в 2014 и 2015 годах он принимал участие в расширенных военных операциях России против Украины в Луганской и Донецкой областях.

Неонацистская группа "Русич" до сих пор продолжает участвовать в агрессии России против Украины. Группу обвиняют в различных военных преступлениях, в том числе в пытках и убийствах военнопленных и мирных жителей.

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