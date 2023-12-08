Дело о масштабных хищениях с армейских складов в Латвии, двое обвиняемых пропали

Станишевского обвиняют в организации преступлений, приобретении боеприпасов к огнестрельному оружию, а также в их незаконной перевозке через границу Латвии. Он продавал товары в основном в страны Евросоюза, но не только. Прокурор не уточнил, могло ли какое-либо из украденных товаров оказаться в недружественных соседних странах.

При обыске у Станишевского нашли часть украденного. Все оборудование ночного видения, подаренное США, не было возвращено. Вместе с супругой его также обвиняют в отмывании денег на сумму 183 000 евро. В прошлом году по решению суда у них было конфисковано различное движимое и недвижимое имущество.

Никто из шести обвиняемых в настоящее время не находится под стражей.

В ходе проверки, проведенной вскоре после раскрытия преступления, было подсчитано, что товары на сумму более 21 миллиона евро не были учтены и переданы под материальную ответственность на хранение.

В ходе проверки, проведенной вскоре после раскрытия преступления, было подсчитано, что товары на сумму более 21 миллиона евро не были взяты под материальную ответственность в Центре снабжения и обслуживания Командования безопасности.

По результатам проверки восемь человек были оштрафованы, был объявлен один выговор.

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