Дело о масштабных хищениях с армейских складов в Латвии, двое обвиняемых пропали

Суд решил приостановить производство по уголовному делу о хищении различных товаров со складов Национальных вооруженных сил в особо крупных размерах, поскольку местонахождение двух обвиняемых неизвестно. Кражи продолжались почти десять лет.
Суд принял решение о приостановлении уголовного дела и объявлении двух обвиняемых в розыск.
В 2017 году США передали в дар латвийской армии вещи, в том числе приборы ночного видения. Примерно через год американские партнеры поинтересовались этими устройствами и их использованием, но оказалось, что их нет на складе. Приборы ночного видения стоимостью около 160 000 долларов США не были учтены и переданы на хранение.
Военная полиция совместно с прокуратурой начала расследование и установила, что из армии пропало не только это оборудование.
На протяжении почти десяти лет со складов пропали боеприпасы к огнестрельному оружию, штыки, магазины, патроны на общую сумму 339 663 евро.
В общедоступной информации говорится, что по делу обвиняются четверо бывших военнослужащих. Среди обвиняемых - Денис Артамонов, бывший работник военной полиции, который раньше управлял одним из складов вооружения, но последние несколько лет работал в Объединенном штабе. Среди обвиняемых также складской специалист Константин Фирсов, служивший с 2012 года.
Лишь один из квартета солдат связывался с продавцом оружия и боеприпасов, частным лицом Андреем Станишевским. Обвиняемым солдатам заплатили за "доставку" товаров с армейского склада, поэтому они привлечены к ответственности за имущественное преступление.
Станишевского обвиняют в организации преступлений, приобретении боеприпасов к огнестрельному оружию, а также в их незаконной перевозке через границу Латвии. Он продавал товары в основном в страны Евросоюза, но не только. Прокурор не уточнил, могло ли какое-либо из украденных товаров оказаться в недружественных соседних странах.
При обыске у Станишевского нашли часть украденного. Все оборудование ночного видения, подаренное США, не было возвращено. Вместе с супругой его также обвиняют в отмывании денег на сумму 183 000 евро. В прошлом году по решению суда у них было конфисковано различное движимое и недвижимое имущество.
Никто из шести обвиняемых в настоящее время не находится под стражей.
В ходе проверки, проведенной вскоре после раскрытия преступления, было подсчитано, что товары на сумму более 21 миллиона евро не были учтены и переданы под материальную ответственность на хранение.
В ходе проверки, проведенной вскоре после раскрытия преступления, было подсчитано, что товары на сумму более 21 миллиона евро не были взяты под материальную ответственность в Центре снабжения и обслуживания Командования безопасности.
По результатам проверки восемь человек были оштрафованы, был объявлен один выговор.
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