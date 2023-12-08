Виталий Манский: фестиваль Artdocfest/Riga и его опыт жизни в Латвии

"Артдокфеста" в России до падения режима больше не будет. Я во время войны был в пяти разных странах: и в каждой я видел, что идет война. Кроме России", - сказал тогда документалист "Медузе".

С 2015 года Виталий Манский проживает в Латвии. Ранее в интервью Ксении Собчак он рассказал, что сначала купил в Риге красивую квартиру с камином в старом доме, но постепенно понял, что в ней жить холодно. Кроме того, квартира была маленькая. Тогда пять лет назад Манский стал искать другую квартиру в Риге. На этот раз они с дочерью уже были более привередливыми. Новая жилплощадь находилась "в отдалении от Домской площади". Получилось купить не совсем там, где хотели. Но квартира понравилась им сразу. Кроме того, в доме имеется гараж, есть просторная терраса с видом на город. Ксения заметила, что здание достаточно современное и не скажешь, что в нем живет известный российский режиссер-документалист.