Виталий Манский: фестиваль Artdocfest/Riga и его опыт жизни в Латвии

2 декабря российский и латвийский режиссер документального кино, кинопродюсер и общественный деятель Виталий Манский отметил свое 60-летие. Рассказываем о нем в рамках рубрики "Звезда недели".
Виталий Манский является президентом международного фестиваля авторского документального кино "Артдокфест" и Национальной премии в области неигрового кино и телевидения "Лавровая ветвь". Среди его наиболее известных картин - "Еврейское счастье", "Тело Ленина", "Горбачев. После империи", "Ельцин. Другая жизнь", "Путин. Високосный год" и "Родные".
31 марта 2022 года в московском кинотеатре "Октябрь" должен был начаться фестиваль документального кино "Артдокфест". Его предсказуемо сорвали: незадолго до начала премьерного показа фильма "Жизнь Иваны Яптуне" из кинотеатра начали эвакуировать зрителей, а президента фестиваля Виталия Манского облили краской.
"Артдокфеста" в России до падения режима больше не будет. Я во время войны был в пяти разных странах: и в каждой я видел, что идет война. Кроме России", - сказал тогда документалист "Медузе".
С 2015 года Виталий Манский проживает в Латвии. Ранее в интервью Ксении Собчак он рассказал, что сначала купил в Риге красивую квартиру с камином в старом доме, но постепенно понял, что в ней жить холодно. Кроме того, квартира была маленькая. Тогда пять лет назад Манский стал искать другую квартиру в Риге. На этот раз они с дочерью уже были более привередливыми. Новая жилплощадь находилась "в отдалении от Домской площади". Получилось купить не совсем там, где хотели. Но квартира понравилась им сразу. Кроме того, в доме имеется гараж, есть просторная терраса с видом на город. Ксения заметила, что здание достаточно современное и не скажешь, что в нем живет известный российский режиссер-документалист.
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В интервью RUS TVNET в 2022 году Виталий Манский подчеркнул, что неслучайно картина "Дом" была преподнесена как специальное событие на его фестивале Artdocfest/Riga. Она рассказывает, "как лучшие люди старой России бежали в поиске не только своего спасения, но и какого-то обретения своего жизненного горизонта в далекую Аляску".
"Где-то должны жить русские люди, которые не согласны жить в диктатуре, не согласны жить в несвободе. Эти люди имеют право где-то найти свой дом", - добавил он.
Манский в интервью подчеркнул, что если Латвия не готова по понятным причинам предоставить укрытие русским эмигрантам, то они будут искать его в другом месте: "Мне кажется, я бы не говорил, что Латвия, как и вся Европа, закрылась от России - страны агрессора.
Насколько я знаю, и на личном опыте, Латвия принимает тех людей, которым она верит, которых она уважает, которым она сочувствует. И эти люди в Латвии чувствуют себя комфортно. Может быть, она могла бы еще больше принять, но не те обстоятельства сегодня".
Виталий Манский признался, что в Латвии чувствует себя прекрасно. Он благодарен нашей стране, а поэтому многим ее рекомендует. Его фестиваль Artdocfest/Riga уже определенно останется в Латвии и будет местным фестивалем документального кино.
С 3 по 5 декабря 2023 года в кинотеатре Splendid Palace состоялся пролог 4-го международного фестиваля документального кино Artdocfest/Riga.
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