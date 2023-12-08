К вечеру второго дня Сейм рассмотрел лишь около трети предложений к пакету бюджета

В первый день рассмотрения бюджета Сейм рассмотрел 18 из 19 сопровождающих законопроектов и в пятницу утром завершил рассмотрение законопроектов, сопровождающих бюджет.

Сегодня примерно с 9:30 утра продолжается рассмотрение законопроекта о бюджете, к которому подано около 350 предложений. Примерно до 16:00 депутаты рассмотрели только 80 из этих предложений.

Политики пообещали не рассматривать бюджет ночью, поэтому не исключено, что рассмотрение основного финансового документа страны продолжится и в субботу.

До сих пор активнее других в дебатах участвовали оппозиционные депутаты от Национального объединения и "Объединенного списка", которые еще совсем недавно были партнерами "Нового единства" в правящей коалиции.

В отличие от прошлого года, на трибуну Сейма довольно часто поднимаются министры и депутаты коалиции, например, сегодня в дебатах по предложениям в сфере внутренних дел неоднократно выступал министр внутренних дел Рихардс Козловскис ("Новое Единство").

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