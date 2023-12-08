Зарплата министров увеличится на 423 евро. Если в этом году министры получали 7052 евро в месяц, то в следующем году они могут рассчитывать на 7475 евро в месяц. На 6% увеличится и зарплата парламентских секретарей. Если в этом году парламентские секретари получали 6256 евро, то в следующем году они будут получать 6631 евро в месяц.

Поскольку в бюджет Госканцелярии включается зарплата премьер-министра, министров и парламентского секретаря премьер-министра, то его размер, запланированный на 2024 год, если только в Сейме при рассмотрении бюджета следующего года в окончательном чтении не произойдут какие-либо изменения, в том числе в налоговой части, составит 2,1 млн евро, что на 122 169 евро больше, чем в 2023 году.

Госканцелярия отмечает, что 16 ноября 2021 года Сейм поддержал изменения в законе о вознаграждении должностных лиц и работников государственных и муниципальных учреждений, которые положили начало реформе системы вознаграждения работников госуправления. Цель реформы - постепенное упорядочение системы вознаграждения занятых лиц, которая не менялась с 2010 года, одновременное достижение равновесия в размерах вознаграждения в разных ответвлениях государственной власти и повышение справедливости и прозрачности, а также постепенное увеличение зарплаты работников госсектора в соответствии с возможностями государственного бюджета с тем, чтобы она составила не менее 80% от зарплаты за равноценную работу в частном секторе.