При утверждении Сеймом государственного бюджета на 2024 год занимающие политические должности лица в следующем году будут получать зарплаты, которые будут выше нынешних на сумму до 6%, сообщили агентству LETA в Государственной канцелярии.
Запланированные изменения размера зарплаты предусмотрены для президента Латвии, председателя Сейма, депутатов Сейма, председателя Верховного суда, премьер-министра и министров, а также парламентских секретарей, при этом рост их зарплат составит 6%.
Такой рост, как пояснили в Госканцелярии, меньше, чем мог бы быть: увеличение зарплат ограничено в соответствии с законом о госбюджете на 2023 год и бюджетных рамках на 2023, 2024 и 2025 годы. Если бы не эта ограничительная норма, зарплаты политиков и отдельных лиц, занимающих другие должности, выросли бы даже на 12,4%. Однако ограничение роста зарплат будет действовать и в 2024 году, и в 2025 году.
Месячная зарплата президента, председателя Сейма и премьер-министра увеличится на 478 евро. Если в этом году президент, председатель Сейма и премьер-министр получали 7962 евро в месяц, то в следующем году их зарплата составит 8440 евро в месяц.
На 239 евро в месяц увеличится зарплата и у депутатов Сейма: если до сих пор она составляла 3981 евро в месяц, то в следующем году она достигнет 4220 евро. Госканцелярия отмечает, что окончательный размер зарплат депутатов Сейма может зависеть от дополнительных обязанностей, которые выполняет конкретный депутат.
Зарплата министров увеличится на 423 евро. Если в этом году министры получали 7052 евро в месяц, то в следующем году они могут рассчитывать на 7475 евро в месяц. На 6% увеличится и зарплата парламентских секретарей. Если в этом году парламентские секретари получали 6256 евро, то в следующем году они будут получать 6631 евро в месяц.
Поскольку в бюджет Госканцелярии включается зарплата премьер-министра, министров и парламентского секретаря премьер-министра, то его размер, запланированный на 2024 год, если только в Сейме при рассмотрении бюджета следующего года в окончательном чтении не произойдут какие-либо изменения, в том числе в налоговой части, составит 2,1 млн евро, что на 122 169 евро больше, чем в 2023 году.
Госканцелярия отмечает, что 16 ноября 2021 года Сейм поддержал изменения в законе о вознаграждении должностных лиц и работников государственных и муниципальных учреждений, которые положили начало реформе системы вознаграждения работников госуправления. Цель реформы - постепенное упорядочение системы вознаграждения занятых лиц, которая не менялась с 2010 года, одновременное достижение равновесия в размерах вознаграждения в разных ответвлениях государственной власти и повышение справедливости и прозрачности, а также постепенное увеличение зарплаты работников госсектора в соответствии с возможностями государственного бюджета с тем, чтобы она составила не менее 80% от зарплаты за равноценную работу в частном секторе.
Госканцелярия подчеркивает, что в соответствии с возможностями госбюджета постепенно увеличивается зарплата лиц, занятых в государственных учреждениях прямого управления. В 2024 году предполагается рост зарплат для тех категорий должностей, где зарплата устанавливается с коэффициентом, а также для тех занятых в госуправлении лиц, установленная сейчас месячная заработная плата которых соответствует интервальному минимуму шкалы месячных заработных плат 2023 года или ниже его. Для тех занятых, чье вознаграждение сейчас приближается к средней точке шкалы, в 2024 году увеличение зарплаты не планируется.
Если Сейм во втором чтении поддержит законопроект о бюджете, то в соответствии с выделенными финансовыми средствами в 2024 году руководитель учреждения должен будет обеспечить, чтобы установленная в учреждении месячная заработная плата занятых лиц с 1 января следующего года была не ниже интервального минимума соответствующей шкалы группы месячных заработных плат, который установлен в соответствии с базовой месячной заработной платой каждого календарного года, а вознаграждение занятых в учреждении в 2024 году было не ниже 71,23% средней точки шкалы.
Госканцелярия отмечает, что это шаг на пути к тому, чтобы достичь уровня, при котором 70% занятых в учреждениях обеспечивается вознаграждение в размере 80% от месячной зарплаты, которую за равноценную работу платит частный сектор, что повысит конкурентоспособность публичного сектора для профессионалов отрасли, будет способствовать их привлечению и удержанию на работе в госуправлении.
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