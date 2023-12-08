Стали известны новые детали тяжелой аварии с участием автобуса и грузовика на Вентспилсском шоссе

Утром в пятницу, 8 декабря, на Вентспилсском шоссе недалеко от Тукумса произошла авария с участием грузовика и пассажирского автобуса Ecolines. Всего в автобусе на тот момент находились 12 пассажиров, сообщает Латвийское телевидение.
Как сообщалось ранее, в аварии пострадали четыре пассажира. Они были доставлены в больницу в состоянии средней тяжести. Руководитель оперативного центра Службы неотложной медицинской помощи (NMPD) Райта Кришьяне указала, что у службы нет информации о том, были ли пассажиры пристегнуты.
В Ecolines LTV сообщили, что водитель автобуса не пострадал.
Обстоятельства аварии будут известны в течение нескольких рабочих дней. Полиция выяснила причины ДТП, однако пока не готова их раскрыть.
Автобус выехал из Риги в Вентспилс в 7 часов утра, а в 8:30 возле Тукумса он врезался в грузовик.
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