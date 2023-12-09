Грядет революция: источники сообщают, что Microsoft готовит новую версию Windows

Ключевой особенностью Windows 12 станет интеграция оболочки Windows с искусственным интеллектом, дополненной чат-ботом Copilot. Это позволит искать информацию на компьютере, используя естественный язык. Это значит, что вам больше не придется знать конкретное имя файла. Остается только попросить компьютер "найти документ, который Янис отправил в WhatsApp несколько дней назад".

Особенно выделена функция "история". В нем Copilot будет отмечать все открытые файлы и приложения, формируя хронологическую шкалу. Пользователь сможет "перемотать" время, например, чтобы изучить, что именно он делал 9 декабря 2023 года.

Ожидается, что Windows 12 получит более продвинутую функцию экономии заряда батареи. Это сделает ноутбук почти на 50% более энергоэффективным. Функция "Зеленая энергия" будет означать, что устройство будет заряжаться, когда Windows распознает поступающую энергию из сети как возобновляемую. Однако эту функцию также можно будет отключить.

Будет возможность отображать любые обои экрана и фоновые изображения в формате 3D, что будет обеспечено различными визуальными эффектами.

Ожидается, что следующая версия Windows 12 будет выпущена в начале лета следующего года. Источники указывают, что в следующем году в центре внимания компьютерной индустрии будет именно искусственный интеллект, и именно Windows 12 станет своего рода катализатором.

Сообщается, что Windows 12 будет выпущена и для "более слабых компьютеров". В этой версии системы можно будет отслеживать ресурсы, потребляемые каждым приложением, аналогично тому, как Chrome уже сейчас предлагает в браузере следить за тем, сколько оперативной памяти потребляет каждая вкладка.

Текущая версия Windows 11 так и не сумела завоевать доверие пользователей. Спустя два года после выхода этой системы ею пользуются лишь 26% устройств, поскольку самой популярной системой по-прежнему остается Windows 10. Microsoft давно объявила о прекращении масштабной технической поддержки этой системы.

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