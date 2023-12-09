Мадуро подписал указ об аннексии гайанского региона Эссекибо

Среди принятых решений - ратификация новой карты Венесуэлы и назначение нового лидера региона, который, согласно указу, стал 24-м штатом страны и называется Гайана-Эссекибо.

Другие указы включают создание комиссии по обороне региона, интегрированной зоны обороны Гайана-Эссекибо и гайанских подразделений государственной нефтегазовой компании PDVSA.

Решение об аннексии было принято по итогам референдума, проведенного в Венесуэле - по официальным данным, более 95% избирателей поддержали аннексию Эссекибо. Каракас заявил, что в референдуме приняли участие около 10,5 миллионов из 20,7 миллионов избирателей Венесуэлы, имеющих право голоса, в то время как эксперты по выборам и средства массовой информации подозревают, что в референдуме приняли участие только 10% избирателей и что результаты были сфальсифицированы. Центральная избирательная комиссия Венесуэлы не опубликовала результаты референдума.

Мадуро призвал венесуэльцев осудить критиков аннексии "на каждой улице". "Довольно предательств, довольно пятой колонны", - сказал он.

На протяжении десятилетий Венесуэла претендовала на регион Эссекибо, который составляет более двух третей площади соседней Гайаны и является домом для 125 000 из 800 000 граждан страны.

Гайана, бывшая британско-голландская колония, утверждает, что граница с Венесуэлой была определена арбитражной комиссией еще в 1899 году. Однако Венесуэла утверждает, что естественная граница образована рекой Эссекибо, расположенной на востоке спорной территории, и что эта граница также признана исторически.

Территориальные разногласия усилились с 2015 года, когда ExxonMobil обнаружила в регионе Эссекибо нефтяные месторождения. О референдуме в Каракасе было объявлено после того, как в августе столица Гайаны Джорджтаун начала выставлять на аукцион нефтяные месторождения.

Гайана обратилась в Международный суд с просьбой остановить референдум, и в пятницу суд призвал Каракас воздержаться от любых действий, которые могли бы изменить нынешний "статус-кво" в регионе Эссекибо, но не упомянул референдум.

Гайана опасается, что референдум может открыть Венесуэле путь к одностороннему и незаконному захвату территории соседней страны.

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