Видео ⟩ Автоводитель в Риге показывает другим участникам движения средний палец

Тем, кто съезжает с Островного моста на улицу Краста, нужно уступить дорогу.

Водитель отличился не только замедлением движения для других водителей, но еще водителю, снявшему видео, показал средний палец.

Водитель BMW несколько раз вызвал аварийные ситуации. Во-первых, не уступая дорогу, во-вторых, несколько раз резко затормозив перед автором видео.

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