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Видео ⟩ Автоводитель в Риге показывает другим участникам движения средний палец

rus.tvnet.lv
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Агрессивный водитель. Иллюстративное фото.
Агрессивный водитель. Иллюстративное фото. Фото: ako photography/Shutterstock

На видео видно, что ситуация произошла в Риге, на ул. Краста. По правилам дорожного движения те, кто едет с ул. Краста на Островной мост, имеют преимущество, сообщает Sadursme.

Тем, кто съезжает с Островного моста на улицу Краста, нужно уступить дорогу.

Водитель отличился не только замедлением движения для других водителей, но еще водителю, снявшему видео, показал средний палец.

Водитель BMW несколько раз вызвал аварийные ситуации. Во-первых, не уступая дорогу, во-вторых, несколько раз резко затормозив перед автором видео.

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