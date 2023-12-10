Спор между Венесуэлой и Гайаной. Дойдет ли дело до войны?

Историк Цвик, в принципе, придерживается аналогичной точки зрения. Однако найденные нефтяные месторождения позволяют последователям Чавеса придать вопросу еще более идеологизированный характер: "Exxon Mobil является, по выражению чавистов, представителем "североамериканского империализма", а нынешнее правительство Гайаны, проводящее либеральную экономическую политику, - его пособником". Ранее на протяжении долгого времени в Гайане у власти была партия, которая придерживалась левой идеологии, что, возможно, помешало Каракасу установить контроль над Эссекибо, уточняет Цвик.

Другая возможная причина действий Николаса Мадуро - текущая политическая ситуация в мире. "Отвлечение внимания США от театров военных действий в Восточной Европе (в Украине. - Ред.) и на Ближнем Востоке могло бы дать мировым державам - союзным Венесуэле России и Китаю - время для более успешного отстаивания своих геополитических интересов", - продолжает историк из Граца Цвик, который, однако, не верит, что Мадуро способен на такой стратегический расчет.

Стоит ли Гайане готовиться к войне?

Если посмотреть на цифры, то соотношении сил очевидно: у Гайаны около 4150 солдат, в то время как военные Венесуэлы заявляют, что могут задействовать до 235 000 бойцов. Тем не менее ни Цвик, ни Михарес не верят, что Каракас будет отстаивать свои требования, которые были обозначены на референдуме, военным путем.

Михарес указывает, что это сделало бы Венесуэлу еще менее привлекательной для иностранных инвестиций, чем она есть сейчас. Цвик добавляет, что Великобритания по-прежнему считает себя державой, обеспечивающей защиту Гайаны. В конце ноября Минобороны США также объявило, что направит делегацию в Джорджтаун. Вице-президент Гайаны Бхаррат Джагдео даже намекнул, что речь может идти о военной базе.

Оба эксперта, и Цвик, и Михарес, принимают во внимание, что, как и в прошлом, возможны небольшие стычки вдоль пограничной реки Куюни. Оба считают, что для Венесуэлы практически невозможно завоевать Эссекибо - просто из-за топологии региона. "Это самый густой влажный тропический лес, даже небольшими группами, возглавляемыми людьми, которые знают эту местность, вы вряд ли сможете пройти там, не говоря уже о военных подразделениях", - подчеркивает Цвик. При этом правительство самой Гайаны едва ли контролирует происходящее в регионе, а уж управлять им из Каракаса практически немыслимо, заключил эксперт.

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