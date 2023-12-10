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В субботу пойманы восемь пьяных шоферов

rus.tvnet.lv/LETA
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Проверка водителя на содержание алкоголя в крови
Проверка водителя на содержание алкоголя в крови Фото: Lita Krone/LETA

За минувшие сутки в состоянии алкогольного опьянения сотрудниками Государственной полиции на дорогах Латвии были задержаны восемь водителей транспортных средств, свидетельствует обобщенная Госполицией информация.

За управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения начаты три процесса об административных правонарушениях и пять уголовных.

Ранее сообщалось, что в субботу в сфере дорожного движения было вынесено 352 постановления об административных правонарушениях, в том числе 114 в связи с превышением скорости и три по факту агрессивного стиля управления автомобилем. За минувшие сутки в стране зарегистрировано 116 ДТП, в которых пострадали 11 человек.

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