В субботу пойманы восемь пьяных шоферов

За минувшие сутки в состоянии алкогольного опьянения сотрудниками Государственной полиции на дорогах Латвии были задержаны восемь водителей транспортных средств, свидетельствует обобщенная Госполицией информация.
За управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения начаты три процесса об административных правонарушениях и пять уголовных.
Ранее сообщалось, что в субботу в сфере дорожного движения было вынесено 352 постановления об административных правонарушениях, в том числе 114 в связи с превышением скорости и три по факту агрессивного стиля управления автомобилем. За минувшие сутки в стране зарегистрировано 116 ДТП, в которых пострадали 11 человек.
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