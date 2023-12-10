VDD обратит внимание на планы по выкупу акций Latvijas gāze

На данный момент Служба государственной безопасности (VDD) не выявила нарушения международных санкций или попытки сделать это в связи с планами правления AS Latvijas gāze (LG) выкупить акции предприятия, признали в службе.
Учитывая, что в число акционеров LG входит российская компания "Газпром", VDD в соответствии со своей компетенцией будет уделять внимание тому, чтобы приобретение акций компании происходило в соответствии с действующими в Латвии нормативными актами, а также международными санкциями против России, заявили в службе.
На данный момент в случае с LG служба не выявила нарушения или попытки нарушения международных санкций.
Как сообщалось, три члена правления LG совместно с Rietumu Banka планируют выкупить все акции компании. В конце ноября созданная членами правления LG Айгаром Калвишем, Элитой Дреймане и Эгилом Лапселисом компания специального назначения Energy Investments приобрела у люксембургского инвестиционного фонда Marguerite Gas II 28,97% акций LG.
Сейчас Energy Investments продолжает процесс выкупа управления ("management buy-out" или MBO), а с предыдущим финансистом процесса MBO - AS Rietumu Banka - достигнута договоренность о дальнейших шагах.
С целью получения средств для следующих этапов покупки акций Energy Investments в рамках финансирования проекта MBO экспроприировала 28,97% акций LG, приобретенных на первом этапе выкупа менеджментом у Rietumu Banka с правами обратного выкупа.
Договором отчуждения финансового инструмента предусмотрены условия его погашения сроком на три года. В заявлении бирже говорится, что такая модель финансирования широко распространена на ведущих финансовых и энергетических рынках Евросоюза. В указанный период Rietumu Banka будет инвестором и полноправным акционером LG.
Калвитис, председатель правления Energy Investments, в заявлении для фондовой биржи заявил, что достигнутое соглашение с Rietumu Banka позволит команде MBO в относительно короткий период времени выкупить акции LG у нынешних крупнейших акционеров и сделать компанию "флагманом энергетического рынка, контролируемого местным капиталом".
Калвитис выражает уверенность, что акции финансиста будут выкуплены раньше, чем через три года.
Представители Rietumu Banka сообщили, что сумма сделки конфиденциальна, но в целях обеспечения финансирования Rietumu Banka, наряду с другими условиями сделки, приобретенные акции LG зарегистрированы на имя Rietumu Banka как банковская инвестиция.
Согласно условиям сделки, Rietumu Banka будет представлен в совете директоров LG.
В настоящее время крупнейшими акционерами LG являются российский "Газпром" (34%), Rietumu Banka (28,97%), немецкая компания Uniper Ruhrgas International GmbH (18,26%) и SIA Itera Latvija (16%).
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