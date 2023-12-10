VDD обратит внимание на планы по выкупу акций Latvijas gāze

Договором отчуждения финансового инструмента предусмотрены условия его погашения сроком на три года. В заявлении бирже говорится, что такая модель финансирования широко распространена на ведущих финансовых и энергетических рынках Евросоюза. В указанный период Rietumu Banka будет инвестором и полноправным акционером LG.

Калвитис, председатель правления Energy Investments, в заявлении для фондовой биржи заявил, что достигнутое соглашение с Rietumu Banka позволит команде MBO в относительно короткий период времени выкупить акции LG у нынешних крупнейших акционеров и сделать компанию "флагманом энергетического рынка, контролируемого местным капиталом".

Калвитис выражает уверенность, что акции финансиста будут выкуплены раньше, чем через три года.

Представители Rietumu Banka сообщили, что сумма сделки конфиденциальна, но в целях обеспечения финансирования Rietumu Banka, наряду с другими условиями сделки, приобретенные акции LG зарегистрированы на имя Rietumu Banka как банковская инвестиция.

Согласно условиям сделки, Rietumu Banka будет представлен в совете директоров LG.

В настоящее время крупнейшими акционерами LG являются российский "Газпром" (34%), Rietumu Banka (28,97%), немецкая компания Uniper Ruhrgas International GmbH (18,26%) и SIA Itera Latvija (16%).

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