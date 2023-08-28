Latvijas gāze выплатило дивиденды "Газпрому"; охранники российского предприятия воюют в Украине

Российской компании "Газпром" по-прежнему частично принадлежит Latvijas gāze. На этой неделе руководимое Айгаром Калвитисом предприятие выплатило "Газпрому" дивиденды, сообщает передача Nekā personīga.
Весной этого года премьер-министр РФ Михаил Мишустин издал распоряжение о том, что российский газовый монополист "Газпром" может сформировать собственную частную военную группировку. Формально это подразделение предназначалось только для охраны активов компании.
Но, как показывают несколько видеосвидетельств с мест боевых действий, охранники "Газпрома" были отправлены воевать на Украину.
По этому поводу был встревожен и якобы погибший Евгений Пригожин.
Один из бойцов группировки "Газпрома" "Поток" Алексей Ткаченко сдался в плен украинцам после того, как его в 70 километрах от линии фронта бросили товарищи. "Газпром" обещал своим бывшим сотрудникам охраны зарплату, оплаченную командировку и сохранение места работу.
Спустя месяц после начала войны в Украине бывший президент Валдис Затлерс в интервью Nekā personīga призвал ответственных лиц сделать все возможное, чтобы уменьшить влияние "Газпрома" в Латвии. И сделать то же самое для каждого пользователя газа, который до сих пор пользуется услугами компании Latvijas gāze, частично принадлежащей "Газпрому" и "Роснефти".
Прошло полтора года с того момента, как Затлерс сделал это заявление. За это время газовый рынок открылся, и на него вышли другие трейдеры, предлагающие газ частным клиентам. Около 2 000 домашних хозяйств перешли на газ компании Elenger Estonia. Государственная компания Latvenergo Elektrum обслуживает 40 000 потребителей. За год число клиентов увеличилось всего на 20 тысяч.
Однако Latvijas gāze по-прежнему обслуживает более 350 000 домашних клиентов, а ее оборот в прошлом году составил 689 миллионов евро.
По словам министра энергетики и климата, многие клиенты Latvijas gāze пользуются тарифом "Универсальный", который дороже, чем услуги, предлагаемые другими продавцами газа.
По расчетам Latvenergo Elektrum, за несколько месяцев после открытия рынка газа пользователи газа, которые не следили за выбором торговцев и тарифных планов, значительно переплатили.
В Латвии был проведен конфиденциальный опрос пользователей газа с целью выяснения их мнения. Среди респондентов были и такие ответы, что они "доверяют "Газпрому" больше, чем правительству Латвии" или что "если Латвия хочет получать более дешевый газ, то ей необходимо заключить прямой договор с российской газовой компанией "Газпром".
Летом этого года собрание акционеров Latvijas gāze приняло решение о выплате дивидендов в размере 35,3 миллиона евро из прибыли прошлого года. Впоследствии, на очередном внеочередном собрании 27 июля, компания решила выплатить еще 109,3 миллиона евро. Окончательный срок выплаты был установлен на эту среду на этой неделе - 23 августа.
Передаче известно, что дивиденды были выплачены всем акционерам Latvijas gāze, за исключением Itera Latvija, которую связывают с Юрисом Савицкисом, поскольку компания контролируется Игорем Сечиным, главой "Роснефти", находящимся в санкционном списке ЕС.
Поскольку выплата дивидендов Itera Latvija по закону невозможна, доля прибыли компании была отражена в балансе Latvijas gāze как невыплаченные дивиденды, что привело к замораживанию этих средств в размере 23 миллиона евро. Однако российский "Газпром" получил от Latvijas gāze дивиденды в размере 49,2 миллиона евро.
Банк Латвии, взявший на себя функции Комиссии рынка финансов и капитала по надзору за сектором финансовых учреждений, подтвердил Nekā personīga, что ни один из латвийских банков не спрашивал, разрешено ли осуществить такой перевод "Газпрому". Министерство иностранных дел, как и министр энергетики, ответило, что санкционный режим не ограничивает Latvijas gāze в перечислении дивидендов "Газпрому", поскольку российский газовый гигант не включен в санкционный список.
На вопрос о том, допустимо ли выплачивать дивиденды российскому государственному концерну "Газпром" во время войны, зная, что он также создал частное военное формирование, воюющее в Украине, Latvijas gāze предоставило формальный ответ.
Акционерное общество Latvijas gāze подтверждает, что в своей деятельности соблюдает законы и нормативные акты Латвийской Республики, Евросоюза и Организации Объединенных Наций, которые включают и/или связаны с введением санкций и других ограничений в отношении ряда лиц, юрисдикций и территорий, а также законы и нормативные акты США, которые включают и/или связаны с введением санкций и других ограничений.
Ранее Служба государственной безопасности публично заявила о начале расследования по факту выплаты дивидендов акционерам Latvijas gāze. Как пояснила служба в своем письменном ответе, на данный момент в деятельности Latvijas gāze по выплате дивидендов не выявлено нарушений или попыток нарушения международных санкций.
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