Latvijas gāze выплатило дивиденды "Газпрому"; охранники российского предприятия воюют в Украине

Банк Латвии, взявший на себя функции Комиссии рынка финансов и капитала по надзору за сектором финансовых учреждений, подтвердил Nekā personīga, что ни один из латвийских банков не спрашивал, разрешено ли осуществить такой перевод "Газпрому". Министерство иностранных дел, как и министр энергетики, ответило, что санкционный режим не ограничивает Latvijas gāze в перечислении дивидендов "Газпрому", поскольку российский газовый гигант не включен в санкционный список.

На вопрос о том, допустимо ли выплачивать дивиденды российскому государственному концерну "Газпром" во время войны, зная, что он также создал частное военное формирование, воюющее в Украине, Latvijas gāze предоставило формальный ответ.

Акционерное общество Latvijas gāze подтверждает, что в своей деятельности соблюдает законы и нормативные акты Латвийской Республики, Евросоюза и Организации Объединенных Наций, которые включают и/или связаны с введением санкций и других ограничений в отношении ряда лиц, юрисдикций и территорий, а также законы и нормативные акты США, которые включают и/или связаны с введением санкций и других ограничений.

Ранее Служба государственной безопасности публично заявила о начале расследования по факту выплаты дивидендов акционерам Latvijas gāze. Как пояснила служба в своем письменном ответе, на данный момент в деятельности Latvijas gāze по выплате дивидендов не выявлено нарушений или попыток нарушения международных санкций.