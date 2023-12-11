Утром в понедельник движение по дорогам осложнено практически по всей стране

Утром в понедельник условия движения осложнены по всей длине Таллинского, Видземского и Валмиерского шоссе, на Рижской окружной дороге на обеих сторонах Даугавы, а также по всей длине Бауского, Елгавского, Лиепайского и Вентспилсского шоссе.

Кроме того, осложнены условия движения по дороге Лиепая - Руцава, на Даугавпилсском шоссе от Риге до Извалде, на дороге Резекне - Терехово, на дороге Резекне - Даугавпилс - литовская граница, и на Даугавпилсской окружной дороге и Кокнесском шоссе.

На региональных автодорогах движение осложнено по всей Латвии, за исключением округи Краславы, Прейли и Резекне.

Скользкие участки дорог чистят и посыпают противоскользящими материалами. Для улучшения условий передвижения по дорогам к работам по их содержанию привлечены 117 единиц зимней техники Latvijas autoceļu uzturētājs. Водители должны соблюдать особую осторожность, двигаться со скоростью, соответствующей состоянию дорожного покрытия, и держать безопасную дистанцию до впереди идущих автомобилей.

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