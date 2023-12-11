Передача: В Латгале торгуют российским пивом с "СССР" на этикетке

Команда передачи Bez Tabu убедилась, что в конкретном магазине Lats продают несколько произведенных в России алкогольных напитков, в том числе пиво "Жигулевское", этикетку которого в целях маркетинга украшает ранее упомянутая эмблема с комбинацией букв "СССР".

Передача связалась с администрацией сети магазинов Lats, которая отказалась комментировать товар, находящийся в магазине под вывеской Lats, указав, что журналисты могут поинтересоваться у предприятия Elli V, которое под крылом бренда представляет конкретную лавку и еще несколько магазинов.

Представитель Elli V Эдгар Вайшле в телефонном разговоре указал: "Не всегда перед тем, как заказывать, видишь эту продукцию. Партнер [распространитель] предложил товар. Товар легально ввезен в Латвию, налоги уплачены".

Конкретное пиво и другие произведенные в России напитки распространяет предприятие Ritaleks. Bez Tabu пыталась связаться с оптовиком посредством письма, но ответа не получила.

За демонстрацию символов тоталитарных режимов - СССР и нацистской Германии - в общественном месте физическое лицо наказывается предупреждением или штрафом в размере до 70 штрафных единиц (350 евро), а юридическое лицо - до пятисот восьмидесяти штрафных единиц (2900 евро).

Позднее представитель Elli V проинформировал передачу, что после вмешательства Bez Tabu предприятие с полок своего магазина бутылки с аббревиатурой СССР убрало.

Подробнее смотрите в сюжете на латышском языке:

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