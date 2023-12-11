СМИ: В Москве аварийную посадку совершил самолет с, возможно, радиоактивным грузом

Самолет российской авиакомпании Utair, который в ночь на 11 декабря летел из Ханты-Мансийска в Москву, совершил аварийную посадку в аэропорту Внуково. По данным Telegram-каналов Baza и Shot, в пассажирском самолете находился опасный груз - предположительно, 19 килограммов радиоактивного вещества, которое разрешено к перевозке Министерством транспорта России, сообщает "Радио Свобода".
Официального подтверждения этой информации нет. В самолете находились 104 пассажира и пять членов экипажа.
Аварийная посадка была совершена около часа ночи по местному времени, так как пилоты констатировали проблемы с шасси. Самолет приземлился в аэропорту Внуково, никто их пассажиров не пострадал. Все в порядке и с опасным грузом.
С начала декабря зафиксировано уже более 10 инцидентов с самолетами российских авиакомпаний, произошедших во время полета или посадки.
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