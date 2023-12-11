Пн, 11.12.2023
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
TVNET+
LAT

СМИ: В Москве аварийную посадку совершил самолет с, возможно, радиоактивным грузом

TVNET | FINANCENET rus.tvnet.lv
,
CopyMessenger Telegram Whatsapp
Самолет Utair
Самолет Utair Фото: Reuters / Scanpix

Самолет российской авиакомпании Utair, который в ночь на 11 декабря летел из Ханты-Мансийска в Москву, совершил аварийную посадку в аэропорту Внуково. По данным Telegram-каналов Baza и Shot, в пассажирском самолете находился опасный груз - предположительно, 19 килограммов радиоактивного вещества, которое разрешено к перевозке Министерством транспорта России, сообщает "Радио Свобода".

Официального подтверждения этой информации нет. В самолете находились 104 пассажира и пять членов экипажа.

Аварийная посадка была совершена около часа ночи по местному времени, так как пилоты констатировали проблемы с шасси. Самолет приземлился в аэропорту Внуково, никто их пассажиров не пострадал. Все в порядке и с опасным грузом.

С начала декабря зафиксировано уже более 10 инцидентов с самолетами российских авиакомпаний, произошедших во время полета или посадки.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

КомментарииCopyMessenger Telegram Whatsapp

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх