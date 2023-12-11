СМИ: В Москве аварийную посадку совершил самолет с, возможно, радиоактивным грузом

Официального подтверждения этой информации нет. В самолете находились 104 пассажира и пять членов экипажа.

Аварийная посадка была совершена около часа ночи по местному времени, так как пилоты констатировали проблемы с шасси. Самолет приземлился в аэропорту Внуково, никто их пассажиров не пострадал. Все в порядке и с опасным грузом.

С начала декабря зафиксировано уже более 10 инцидентов с самолетами российских авиакомпаний, произошедших во время полета или посадки.

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