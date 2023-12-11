Радары средней скорости планируется ввести еще на 17 участках дорог

Фото: Latvijas Valsts ceļi

Выбор участков был обусловлен статистическими данными о количестве всех видов дорожно-транспортных происшествий за последние три года.

Для установки новых участков уже начато проектирование электрических соединений и оборудования, которое выполняет ООО EnerGrid по договорной цене 129 734 евро, включая PVN.

На проектирование и установку новых участков контроля средней скорости было выделено 300 000 евро из страховых взносов по обязательному страхованию гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств (OCTA).

Помимо контроля скорости, радары контролируют регистрацию транспортных средств, наличие техосмотра, виньетки и полиса OCTA.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!