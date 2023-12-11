В Pasažieru vilciens объяснили причины задержки поездов в последние недели

В компании отметили, что наиболее частыми причинами задержки поезда являются наезд поезда на животное, дорожно-транспортное происшествие с участием пешехода, техническая поломка поезда и вызов скорой медицинской помощи или полиции.

Также поезда задерживались из-за другого пассажирского или грузового поезда, скорость движения поездов также была снижена из-за погодных условий.

При этом представители PV отметили, что на задержку поездов влияет также повреждение железнодорожной инфраструктуры - обледенение контактной сети, помехи на стрелках или светофорах, а также если пассажир активировал устройство для остановки поезда в экстренных случаях.

Представители PV также рассказали, что, учитывая, что большинство рейсов поездов взаимосвязаны, то есть ездят туда и обратно или поезд продолжает движение по другой железнодорожной линии, задержка одного рейса часто вызывает и задержку другого.

Уже сообщалось, что в понедельник, 11 декабря, задерживаются несколько рейсов в направлении Елгавы.

Оборот Pasažieru vilciens в этом году за девять месяцев составил 44,256 млн евро, что на 19,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года, а прибыль компании снизилась на 21% - до 458 074 евро.

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