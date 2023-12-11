Президенты стран Балтии подчеркнули важность Rail Baltica с точки зрения безопасности

Ринкевич отметил, что 2024 год станет решающим для синхронизации электросетей стран Балтии с континентальной европейской системой.

"Независимость электросетей стран Балтии от России будет гарантировать большую безопасность и предотвратит потенциальные риски", - сказал он.

"Мы договорились о амбициозной цели завершить синхронизацию в 2025 году, на год раньше запланированного срока", - напомнил президент Латвии.

В августе премьер-министры Литвы, Латвии и Эстонии и операторы подписали соглашение о более ранней дате синхронизации - отключение от подконтрольной России системы и подключение к европейским сетям произойдет в феврале 2025 года. До этого операторы стран Балтии должны завершить оставшиеся важные проекты.

Ранее планировалось присоединиться к Европе в конце 2025 года.

В понедельник, 11 декабря, по приглашению президента Алара Кариса президент Латвии Эдгар Ринкевич и президент Литвы Гитанас Науседа посещают Эстонию, чтобы обсудить темы, связанные с безопасностью Европы, такие как то, что происходит на границах, связанное с миграцией, защитой инфраструктуры и расширением Европейского союза.

На встрече главы государств Эстонии, Латвии и Литвы сосредоточили внимание на развитии сотрудничества между тремя странами, в том числе на создании транспортных связей. Также по вопросам обороны и совместного оборонного сотрудничества, а также ситуации с безопасностью на внешних границах Европейского союза и НАТО. Необходимость продолжения поддержки Украины также является важной темой встречи.

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