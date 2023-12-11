Президенты стран Балтии подчеркнули важность Rail Baltica с точки зрения безопасности

Президенты стран Балтии на встрече в Таллинне в понедельник, 11 декабря, подчеркнули важность реализации проекта железнодорожной линии европейской колеи Rail Baltica не только с точки зрения транспорта, но и с точки зрения безопасности.
Президент Латвии Эдгар Ринкевич заявил, что Rail Baltica важна не только для пассажирских перевозок, но и для безопасности, глава Литвы Гитанас Науседа сказал, что усилия по оказанию помощи экспорту украинской сельхозпродукции показали недостаточность транспортных возможностей стран Балтии, а президент Эстонии Алар Карис подчеркнул необходимость укрепления безопасности стран Балтии.
"Мы должны прилагать усилия и работать, чтобы Rail Baltica стала историей успеха - не только для соединения наших стран с Европой, но и для обеспечения военной мобильности во время геополитической неопределенности", - сказал Ринкевич.
Планируется, что литовский и польский участки Rail Baltica будут соединены в 2028 году, а весь проект длиной 870 километров, призванный соединить страны Балтии с остальной Европой, завершится в 2030 году.
Науседа призвал ускорить реализацию Rail Baltica.
"Наши усилия по оказанию помощи Украине в транспортировке сельскохозяйственной продукции показали недостаточные возможности соединения в странах Балтии. Реализация проекта Rail Baltica должна быть ускорена", - заявил Науседа.
Президент Литвы также заявил, что с нетерпением ждет открытия пассажирского поезда по маршруту Вильнюс - Рига в конце этого года, и приветствовал планы по созданию в следующем году маршрута поезда Тарту - Рига.
Ринкевич отметил, что 2024 год станет решающим для синхронизации электросетей стран Балтии с континентальной европейской системой.
"Независимость электросетей стран Балтии от России будет гарантировать большую безопасность и предотвратит потенциальные риски", - сказал он.
"Мы договорились о амбициозной цели завершить синхронизацию в 2025 году, на год раньше запланированного срока", - напомнил президент Латвии.
В августе премьер-министры Литвы, Латвии и Эстонии и операторы подписали соглашение о более ранней дате синхронизации - отключение от подконтрольной России системы и подключение к европейским сетям произойдет в феврале 2025 года. До этого операторы стран Балтии должны завершить оставшиеся важные проекты.
Ранее планировалось присоединиться к Европе в конце 2025 года.
В понедельник, 11 декабря, по приглашению президента Алара Кариса президент Латвии Эдгар Ринкевич и президент Литвы Гитанас Науседа посещают Эстонию, чтобы обсудить темы, связанные с безопасностью Европы, такие как то, что происходит на границах, связанное с миграцией, защитой инфраструктуры и расширением Европейского союза.
На встрече главы государств Эстонии, Латвии и Литвы сосредоточили внимание на развитии сотрудничества между тремя странами, в том числе на создании транспортных связей. Также по вопросам обороны и совместного оборонного сотрудничества, а также ситуации с безопасностью на внешних границах Европейского союза и НАТО. Необходимость продолжения поддержки Украины также является важной темой встречи.
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