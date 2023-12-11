Украинская артиллерийская бригада прекратила огонь по войскам РФ из-за нехватки боеприпасов

"Когда российских солдат всего два-три, я больше не стреляю. Мы будем стрелять только в том случае, если будет критическая ситуация, скажем, десять врагов возле нашей части", - сказал военный ВСУ. Он утверждает, что летом в его 47-й механизированной бригаде было "в десять раз больше" боеприпасов.

"Американские снаряды поступают партиями почти одинакового веса, что облегчает корректировку огня, и очень мало осечек. Сейчас у нас есть снаряды со всего мира с разными качествами, и мы получаем только 15 на три дня. На прошлой неделе мы получили партию, полную неразорванных", - рассказал боец.

Отсутствие боеприпасов усложнило контроль его подразделения над северным флангом Авдеевки на востоке Украины и их способность стрелять по российским войскам.

"Мы должны контролировать наш сектор с расстояния в 4 км, чтобы мы могли убивать несколько сотен российских солдат, прежде чем они доберутся до нашей пехоты. Но без боеприпасов мы не можем", - подчеркнул военный.

В последнее время США и союзники по НАТО не могут удовлетворить потребности Украины в поставках вооружений, а запасы боеприпасов и другие поставки западных стран в Украину быстро иссякают, заявил в октябре председатель Военного комитета НАТО Роб Бауэр.

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