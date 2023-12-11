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Видео ⟩ Водитель решил проехать от торгового центра до кольцевой развязки через сугробы

rus.tvnet.lv
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Водитель решил проехать от торгового центра до кольцевой развязки через сугробы
Водитель решил проехать от торгового центра до кольцевой развязки через сугробы Фото: Ekrānuzņēmums no video

В минувшие выходные один из водителей стал свидетелем того, как элегантный Mercedes неправильно проехал по круговой развязке.

Страница Sadursme, которая собирает присланные очевидцами фото и видео, опубликовало видео, снятое в субботу, 9 декабря.

На нем видно, как водитель элегантного Mercedes выехал от торгового центра Riga Plaza к улице Мукусалас, которая далее ведет на Карля Улманя гатве. Однако водитель хотел попасть на круговую развязку, идущую в другом направлении.

Вместо того чтобы объехать, водитель Mercedes предпочел проехать "прямо" по сугробу, под которым находится бордюр и трава. Этот маневр далеко не прост для автомобиля такого типа, но, как видно на видео, машина справилась.

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