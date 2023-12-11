Комитет ООН по правам человека не нашел нарушений в деле "Квасневский против Латвии"

Комитет также не согласился с доводом правительства Латвии о том, что заявитель не исчерпал доступные ему внутренние средства правовой защиты. Правительство также обратило внимание Комитета на тот факт, что заявитель не оспорил решение партии "Согласия" об исключении его из партии.

Комитет ООН по правам человека посчитал, что в своих жалобах в Конституционный суд заявитель жаловался на ограничения его права баллотироваться на выборах в Сейм, однако суд не рассмотрел жалобы заявителя по существу, отклонив их как неприемлемые для рассмотрения, поскольку заявитель не предоставил достаточных юридических оснований для своей жалобы. Кроме того, Комитет посчитал, что оспаривание решения партии "Согласия" об исключении заявителя из партии не связана с характером жалобы и не может считаться эффективным средством правовой защиты.

По мнению Комитета ООН по правам человека, заявитель исчерпал доступные ему средства правовой защиты. Комитет также отклонил довод правительства о том, что жалоба заявителя не подпадает под действие Международного пакта ООН о гражданских и политических правах, заявив, что эта норма гарантирует право отдельных лиц баллотироваться на выборы без необоснованных ограничений.