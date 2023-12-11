Комитет ООН по правам человека не нашел нарушений в деле "Квасневский против Латвии"

Отказываясь зарегистрировать индивидуального кандидата Эдварда Квасневского на выборах в Сейм, Латвия не нарушила его право быть избранным, установил Комитет ООН по правам человека.
Как сообщили в МИД, Комитет ООН по правам человека опубликовал принятое 25 октября заключение по делу "Квасневский против Латвии", в котором пришел к выводу, что процедура, предусмотренная статьей 9 Закона о выборах Сейма, согласно которой список кандидатов может представлять только политическая партия или ее объединение, а не отдельные кандидаты, не противоречит праву человека быть избранным.
В жалобе заявитель утверждал, что нарушение его прав было вызвано тем, что он не мог баллотироваться в качестве независимого кандидата на выборах в Сейм в 2010 году, поскольку не был включен в список какой-либо политической партии или партийного объединения. Заявитель хотел баллотироваться на выборах в Сейм как независимый кандидат, но Центральная избирательная комиссия (ЦИК) в соответствии с законом о выборах в Сейм регистрирует на выборах в Сейм не отдельных кандидатов, а списки кандидатов, представленные партиями или политическими объединениями.
Прежде чем перейти к рассмотрению жалобы заявителя по существу, Комитет ООН по правам человека оценил ее приемлемость. Сначала Комитет пришел к выводу, что жалоба заявителя не рассматривалась другим международным механизмом для рассмотрения жалоб.
Комитет также не согласился с доводом правительства Латвии о том, что заявитель не исчерпал доступные ему внутренние средства правовой защиты. Правительство также обратило внимание Комитета на тот факт, что заявитель не оспорил решение партии "Согласия" об исключении его из партии.
Комитет ООН по правам человека посчитал, что в своих жалобах в Конституционный суд заявитель жаловался на ограничения его права баллотироваться на выборах в Сейм, однако суд не рассмотрел жалобы заявителя по существу, отклонив их как неприемлемые для рассмотрения, поскольку заявитель не предоставил достаточных юридических оснований для своей жалобы. Кроме того, Комитет посчитал, что оспаривание решения партии "Согласия" об исключении заявителя из партии не связана с характером жалобы и не может считаться эффективным средством правовой защиты.
По мнению Комитета ООН по правам человека, заявитель исчерпал доступные ему средства правовой защиты. Комитет также отклонил довод правительства о том, что жалоба заявителя не подпадает под действие Международного пакта ООН о гражданских и политических правах, заявив, что эта норма гарантирует право отдельных лиц баллотироваться на выборы без необоснованных ограничений.
Заявитель считал, что его право баллотироваться на выборах в Сейм было ограничено, поскольку он не мог баллотироваться в качестве независимого кандидата, и что такое ограничение не имеет законной цели и не является соразмерным, Комиссия пришла к выводу, что жалоба заявителя подпадает под действие пакта.
Следовательно, Комитет ООН по правам человека сосредоточил внимание на сути жалобы заявителя.
Прежде всего, Комитет оценил, соответствует ли нормативная база Латвии, которая предусматривает, что только политическая партия или ее объединение может выдвигать беспартийных кандидатов в депутаты, требованиям, изложенным в пакте.
В Комитете отметили, что согласно нормативной базе Латвии для включения в список кандидатов партии или ее объединения человеку не обязательно быть членом партии, в такие списки могут быть включены и независимые кандидаты.
По мнению Комитета, заявитель вместе с лицами со схожими политическими взглядами мог основать собственную партию и баллотироваться на выборах по списку этой партии, что соответствовало бы пропорциональной избирательной системе.
Комитет ООН по правам человека напомнил, что пакт не требует от государств-членов предоставления конкретной избирательной системы, однако избирательная система должна соответствовать требованиям пакта и обеспечивать право избирателей свободно выражать свою волю. Кроме того, все условия, касающиеся осуществления прав, гарантированных пактом, должны основываться на объективных и разумных критериях, установленных законом.
Комитет ООН по правам человека счел, что при обстоятельствах рассматриваемого дела заявитель не доказал, что ограничения, предусмотренные в нормативной базе Латвии, на основании которых он не мог баллотироваться на выборах в Сейм 2010 и 2014 годов в качестве независимого кандидата, следует считать несовместимым с пактом.
А именно, Комитет согласился с правительством Латвии, что данное ограничение прав заявителя имело легитимную цель - обеспечить пропорциональное представительство политических сил в Сейме, основанное на взаимодействии и конкуренции политических партий.
Кроме того, лица могут быть включены в список кандидатов партии или ее объединения, не становясь их членами. Наконец, принимая во внимание упомянутые соображения,
Комитет пришел к выводу, что ограничение прав заявителя в контексте избирательной системы было объективным, соразмерным и оправданным.
28 февраля 2008 года заявитель вступил в "Партию народного согласия". В 2010 году в результате слияния трех партий, в том числе "Партии народного согласия", была создана новая политическая партия "Согласие". 21 апреля 2010 года партия "Согласие" приняла единогласное решение об исключении заявителя из нее.
4 октября 2014 года заявитель баллотировался на выборах в 12-й Сейм от политической партии Русский союз Латвии, но не был избран, так как партия получила в общей сложности 1,58% голосов избирателей.
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