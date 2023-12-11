Страны Балтии надеются на отмену разрешения участия россиян и белорусов в олимпиаде

Президенты стран Балтии надеются, что решение Международного олимпийского комитета (МОК) разрешить россиянам выступать под нейтральным флагом на Олимпийских играх 2024 года будет изменено, и говорят, что решат вопросы участия национальных сборных позже.
"Это очень разочаровывающее решение, и я все еще надеюсь, что его можно изменить, исправить, - заявил журналистам в Таллине в понедельник, 11 декабря, литовский лидер Гитанас Науседа. - Мы видим реакцию со стороны различных федераций - например, легкоатлетов, и я думаю, что олимпийские принципы не имеют ничего общего с террором, убийствами и разрушениями. Поэтому подобные решения, принятые в критический момент войны в Украине, демотивируют. Мы также должны оставаться едиными, и это верно не только для нас, но также для Олимпийского комитета и Олимпийского движения".
Руководство Олимпийских игр в пятницу разрешило спортсменам из России и Беларуси выступать под нейтральным флагом, за исключением командных соревнований, при условии, что они не будут активно поддерживать войну в Украине.
По данным МОК, только восемь спортсменов из России и три спортсмена из Беларуси на данный момент соответствуют статусу нейтральных спортсменов.
Для сравнения, на Олимпийские игры следующего года в Париже прошли более 60 украинских спортсменов.
Глава Эстонии Алар Карис также заявил, что данное решение МОК неприемлемо для него и как гражданина, и как человека, любящего спорт.
Президент Латвии Эдгар Ринкевич подчеркнул, что в этом решении затрагиваются ключевые принципы олимпийского движения, а также заявил, что будет способствовать усилиям по изменению этого решения.
"Я считаю, что у нас еще есть время поработать вместе, повлиять на некоторые решения, принимаемые Олимпийским комитетом. Если мы найдем больше друзей и единомышленников, шанс на перемены еще есть", - заявил латвийский лидер.
"На мой взгляд, если ничего не изменится, будет сложно увидеть на соревнованиях украинских или латвийских спортсменов. Однако это, конечно, решение, которое правительствам и спортивным сообществам в каждой стране придется принять, и, конечно же, согласовать и переосмыслить их со странами-единомышленниками: Украиной, странами Балтии и другими европейскими странами, которые не удовлетворены таким решением", - заявил Ринкевич.
Great meeting my 🇪🇪 and 🇱🇹 colleagues @AlarKaris and @GitanasNauseda to discuss Baltic issues, also good discussion with students of Pelgulinna Secondary School on youth, democracy, populism and performance by the students of the Estonian Academy of Theatre “Discovering Ukraine” pic.twitter.com/0ABum5IOQE— Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) December 11, 2023
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