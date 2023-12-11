Страны Балтии надеются на отмену разрешения участия россиян и белорусов в олимпиаде

"Это очень разочаровывающее решение, и я все еще надеюсь, что его можно изменить, исправить, - заявил журналистам в Таллине в понедельник, 11 декабря, литовский лидер Гитанас Науседа. - Мы видим реакцию со стороны различных федераций - например, легкоатлетов, и я думаю, что олимпийские принципы не имеют ничего общего с террором, убийствами и разрушениями. Поэтому подобные решения, принятые в критический момент войны в Украине, демотивируют. Мы также должны оставаться едиными, и это верно не только для нас, но также для Олимпийского комитета и Олимпийского движения".