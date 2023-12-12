Латвиец осознанно заразил подругу ВИЧ. Теперь он выплатит ей 50 тыс. евро

Рижский суд признал подсудимого виновным в умышленном заражении своей подруги вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ) в период с апреля 2013 по апрель 2014 года и приговорил его к 90 часам общественных работ.

Прокурор Пардаугавской прокуратуры в ходе судебных прений просила применить к обвиняемому наказание в виде условного лишения свободы, поэтому попросит суд подготовить полный приговор для принятия решения по его апелляции.

По словам прокурора, обвиняемый, узнав о том, что у него обнаружена ВИЧ-инфекция, своей подписью подтвердил, что был проинформирован и ознакомлен с правами и обязанностями инфицированного лица, а также обязался их соблюдать, т.е. следить за тем, чтобы заболевание не распространялось дальше, а также призывать контактных лиц или сексуальных партнеров также пройти тест на ВИЧ.

Вместо этого обвиняемый не предупредил о заражении ВИЧ свою подругу, с которой неоднократно вступал в половую связь без использования необходимых средств контрацепции. В результате этих действий потерпевшая также заразилась вирусом иммунодефицита человека.

Суд частично удовлетворил заявленную потерпевшей компенсацию морального вреда и постановил, что ответчик должен выплатить потерпевшей компенсацию в размере 50 000 евро.

Как отметили в прокуратуре, данное уголовное дело стало первым в истории Латвии, в результате которого обвиняемый был привлечен к уголовной ответственности, досудебное уголовное производство завершено и вынесен обвинительный приговор суда первой инстанции.

Приговор еще можно обжаловать в Рижском окружном суде.

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