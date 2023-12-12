У Origo начали борьбу с крысами. Сам ТЦ штрафовать пока не планируют

Началась борьба с крысами на привокзальной площади в Риге, сообщает Rus.LSM. В Инспекции здравоохранения Латвийскому радио сообщили, что руководство ТЦ Origo расчистили снег, где крысы оборудовали для себя норы, и расставили контейнеры для мусора. В дальнейшем их можно будет закрывать, однако для борьбы с вредителями этого недостаточно.
Глава отдела общественного здравоохранения Инспекции здравоохранения Солвита Муцениеце пояснила, что дератизацию, т.е. меры по уничтожению грызунов следует проводить регулярно до тех пор, пока животные не исчезнут с территории.
Муцениеце также признала, что под угрозой и окружающие предприятия общественного питания. "В дневное время крысы не склонны просто бегать вокруг, разве что они голодны. Но все меры необходимо принимать одновременно, последовательно, скоординировать их со всеми заведениями общепита в Origo и поблизости. Контроль еще не окончен", - поделилась Муцениеце.
Она также отметила, что риск появления крыс существует везде, где у грызунов есть свободный доступ к пище. На это влияет кормление птиц, разбросанный мусор, контейнеры с недостаточно закрытыми крышками.
При этом ТЦ Origo не будут штрафовать за крыс на привокзальной площади, сообщили в Инспекции здравоохранения, уточнив, что в будущем штраф может быть наложен, если в округе не будет улучшений.
Появлению грызунов в многолюдных местах также могут способствовать строительные работы над проектом Rail Baltica, а также глубокий снег, затрудняющий доступ к еде, пояснили специалисты.
Ка сообщалось, Рижское самоуправление просит жителей сообщать управляющим домами о замеченных крысах. Также Рижская дума отреагировала на опубликованное в соцсетях видео с крысами на Привокзальной площади.
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