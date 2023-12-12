У Origo начали борьбу с крысами. Сам ТЦ штрафовать пока не планируют

Глава отдела общественного здравоохранения Инспекции здравоохранения Солвита Муцениеце пояснила, что дератизацию, т.е. меры по уничтожению грызунов следует проводить регулярно до тех пор, пока животные не исчезнут с территории.

Муцениеце также признала, что под угрозой и окружающие предприятия общественного питания. "В дневное время крысы не склонны просто бегать вокруг, разве что они голодны. Но все меры необходимо принимать одновременно, последовательно, скоординировать их со всеми заведениями общепита в Origo и поблизости. Контроль еще не окончен", - поделилась Муцениеце.

Она также отметила, что риск появления крыс существует везде, где у грызунов есть свободный доступ к пище. На это влияет кормление птиц, разбросанный мусор, контейнеры с недостаточно закрытыми крышками.

При этом ТЦ Origo не будут штрафовать за крыс на привокзальной площади, сообщили в Инспекции здравоохранения, уточнив, что в будущем штраф может быть наложен, если в округе не будет улучшений.

Появлению грызунов в многолюдных местах также могут способствовать строительные работы над проектом Rail Baltica, а также глубокий снег, затрудняющий доступ к еде, пояснили специалисты.

Ка сообщалось, Рижское самоуправление просит жителей сообщать управляющим домами о замеченных крысах. Также Рижская дума отреагировала на опубликованное в соцсетях видео с крысами на Привокзальной площади.

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