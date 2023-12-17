Видео ⟩ На Тейке бдительный сосед поднял тревогу и спас дом от пожара

Ренар (имя изменено) живет на втором этаже многоквартирного дома на улице Ропажу. Вчера вечером, 14 декабря, около половины четвертого, он все еще не спал. Он объяснил, что не мог уснуть. Благодаря этому Ренар смог увидеть пожар.

Мужчина выбежал из квартиры и попытался позвонить соседям, в квартире которых произошел пожар. Учитывая, что ему долгое время никто не отвечал, он решили позвать на помощь. Двое жильцов квартиры спали и не открыли дверь квартиры, даже когда приехали пожарные.

Сотрудники оперативной службы проникли в горящую квартиру через окно и разбудили спящих людей. Еще несколько минут, и последствия могли быть очень серьезными.

В квартире не был установлен датчик дыма, который бы предупредил как жильцов горящей квартиры, так и соседей о потенциальной опасности. Оба пострадавших переданы медикам.

Видео: Сюжет программы Degpunktā

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