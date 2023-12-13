Видео ⟩ Жильцы дома в Риге страдают от льда на крыше, управляющий не спешит исправить ситуацию

Жители одного из домов в рижском микрорайоне Югла вынуждены сами бороться с огромными сосульками, которые тают и заливают квартиры, хотя крышу меняли всего несколько лет назад, сообщает программа Латвийского телевидения 4. studija.
Жители дома пытаются бороться с огромными сосульками, которые образуются даже в морозы и заливают квартиры. Жители винят в происходящем Rīgas namu pārvaldnieks, ведь крышу меняли пять лет назад.
В программе 4. studija говорится, что из-за неутепленной крыши снег тает и образует сосульки даже в мороз. На просьбы жильцов очистить крышу от снега управляющий реагирует медленно, а сами жильцы не имеют доступа на крышу.
Тем временем представители Rīgas namu pārvaldnieks ответили программе 4. studija, что ответят только в письменной форме.
Подробнее смотрите в сюжете.
Видео: Сюжет программы 4. studija
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