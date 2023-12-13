В результате пожара в Алуксне погиб человек

В 17:21 поступил вызов в Алуксне, где горела квартира на втором этаже, коридор и межэтажное перекрытие в двухэтажном деревянном жилом доме общей площадью 40 квадратных метров.

Два человека были спасены из горящего здания по лестнице через окно и не пострадали. При обследовании горящей квартиры было обнаружено тело человека. Пожарные закончили работу на месте происшествия сразу после полуночи.

За сутки пожарные получили в общей сложности 84 вызова - 16 на тушение пожаров, 55 на спасательные работы, а 13 вызовов оказались ложными. Пожарным 39 раз пришлось пилить упавшие деревья, представлявшие опасность для людей и безопасности дорожного движения.

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