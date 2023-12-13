Фото ⟩ Около РТУ установлен космонавт из бетона, он создан с помощью ЗD-принтера

"Первый 3D объект в Балтии из бетона, который доступен обществу. Обычно все это стоит в лабораториях. Сейчас - первый раз, когда мы выносим объект к людям и позволяем людям потрогать, посмотреть и пофотографировать. Чтобы показать, что 3D бетон не будущее, что он уже доступен", - поясняет докторант факультета архитектуры РТУ Матийс Бабрис в программе "Новый день".

Кроме того, размещение бетонного объекта на улице позволит проверить стойкость материалов.

Сообщается, что на создание скульптуры ушло три месяца, две тонны бетона и один ЗD принтер.

В мире на 3D принтере создают не только отдельные объекты, но даже целые дома. В Латвии также активно изучают эту отрасль.

"Уровень развития индустрии в Латвии еще на начальном уровне. Люди тренируются и стараются что-то такое распечатать. В мире это, конечно, развивается стремительнее. Может быть видели, печатают уже даже двух и трехэтажные дома. Это уже даже не что-то новое, произошло несколько лет назад. Латвии до первого дома еще нужно немного подождать", - отметил ведущий научный сотрудник Инженерно-строительного факультета РТУ Марис Шинка.

В РТУ надеются, что через год может появится вторая версия космонавта. А пока о процессе создания подобных объектов рассказал Марис Шинка.

"Процесс зависит от объекта, который нужно печатать. Для начала нужно подготовить что-то цифровое. Кто-то должен это нарисовать. После нужно переделать это на язык, понятный для принтера - достаточно сложный процесс. Он не проходит полностью автоматически. Нужно знать параметры принтера и параметры смеси. Дальше - сама печать. Время печати зависит от размера объекта. Но сама подготовка сложнее", - открыл секреты эксперт.

Галерея: Выполненный с помощью ЗD-принтера космонавт из бетона

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