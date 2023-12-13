Отклонен третий запрос о специальных авиарейсах Кариньша

Оппозиционные политики попросили предоставить больше информации о финансируемых ЕС специальных поездках с участием Кариньша - их времени, отдельно о расходах на питание и других деталях.

ОС привел примеры разницы в стоимости, например, одна поездка делегации Кариньша в Германию обошлась в 27 000 евро, а другая - в 42 600 евро.

Депутат Эдвард Смилтенс (ОС) заявил, что прежние ответы на вопросы были частичными, противоречивыми или вообще не были даны. Важный вопрос, кто принимал решения об использовании специальных рейсов, так как в интервью Кариньш перекладывает ответственность на собственную команду.

Объясняя структуру расходов на полеты, директор Государственной канцелярии Янис Цитсковскис сказал, что в каждом конкретном случае на расходы влияют различные факторы - пункт назначения, конкретный самолет, место вылета, регламент рабочего времени пилотов и т. д.

Цитсковскис отметил, что решения принимаются исходя из необходимости, и в первую очередь оценивается наличие регулярных рейсов. Также необходимо учитывать фактор неопределенности, поскольку точное время начала и окончания зарубежных визитов зачастую неизвестно.