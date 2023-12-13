Видео ⟩ Стрельба по оленям из движущегося авто: нарушителя не стали задерживать

Мужчина ранее не подвергался ни уголовному, ни административному наказанию и не попадал в поле зрения Государственной полиции.

Полиция продолжает расследование уголовного дела.

Видео: Стрельба по оленям из движущегося авто в Латвии

Как сообщалось, в воскресенье, 10 декабря, в социальных сетях были распространены видеозаписи очевидцев, на которых видно, как в Яунлутриньской волости Салдусского края на трассе Вентспилс - Кулдига - Салдус человек из движущегося автомобиля стреляет в лесных животных.

Полиция установила причастных лиц, арестовала мужчину за незаконную охоту и конфисковала оружие. У мужчины есть разрешение на владение оружием.

Будущий статус остальных лиц, причастных к инциденту, будет определен в ходе расследования.

По факту происшествия полиция возбудила уголовное дело по статье о запретном использовании опасных средств, методов, орудий или приемов на охоте.

Согласно Уголовному закону такое уголовное преступление наказывается лишением свободы на срок до четырех лет, пробационным надзором, общественными работами либо штрафом.

Полиция продолжает расследование уголовного процесса, предпринимаются процессуальные действия для полного выяснения обстоятельств происшествия.

Инцидент также привлек внимание президента Эдгара Ринкевича, который написал в соцсети X, что такая "дикость" заслуживает самого сурового наказания, предусмотренного законом.

Государственная лесная служба (VMD) оказывает поддержку Госполиции в расследовании случаев незаконной охоты в пределах своей компетенции.

В Ассоциации охотников Латвии Латвийскому телевидению сообщили, что охотничьими угодьями, в которых произошел инцидент, управляет зарегистрированная в Яунлутрини ассоциация Jaunmuižas Mežrags.

В ассоциации заявили, что стрелок связан с этим клубом. Указанное объединение также является членом Латвийского союза охотников, поэтому союз также обещает действовать в пределах своей компетенции.

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