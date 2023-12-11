Задержан мужчина, стрелявший по животным из окна движущегося автомобиля

Государственная полиция в рамках расследования установила фигурантов дела и вечером в воскресенье, 10 декабря, за незаконную охоту задержала мужчину и изъяла оружие.

У мужчины есть разрешение на оружие.

Статус других лиц, причастных к инциденту, будет определен в ходе расследования.

Государственная полиция начала уголовный процесс по статье об использовании запрещенных средств, методов, орудий или способов охоты. По закону такое преступление наказывается лишением свободы на срок до четырех лет, либо временным лишением свободы, либо пробационным надзором, либо общественными работами, либо штрафом.

Госполиция продолжает расследование в рамках уголовного процесса, проводятся процессуальные действия для полного выяснения обстоятельств произошедшего.

Государственная полиция напоминает, что ни один человек не считается виновным, пока его вина в совершении преступления не будет доказана в установленном законом порядке.

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