Tesla отзывает в США почти все проданные машины из-за проблем с автопилотом

В опубликованных Управлением безопасности дорожного движения США (NHTSA) документах указывается, что предприятие разошлет обновления программного обеспечения, чтобы устранить возникшие проблемы.

Этот отзыв был реализован спустя два года после того, как NHTSA начало расследование в связи с несколькими авариями с участием автомобилей, водители которых использовали систему Autopilot.

При помощи обновления ПО Tesla попытается починить дефективную систему, которая должна обеспечивать, что водители обращают внимание на происходящее на дороге во время использования системы Autopilot.

Отзыв касается моделей Y, S, 3, X, произведенных в период с 5 октября 2012 года по 7 декабря этого года.

Обновление программного обеспечения будет содержать дополнительные мероприятия контроля и предупреждения, "чтобы еще больше побудить водителей нести непрерывную ответственность за езду", сообщает NHTSA.

NHTSA начало расследование в отношении системы Autopilot Tesla в 2011 году после 11 аварий, произошедших в связи с ней.

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