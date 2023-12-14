Видео ⟩ Передача объясняет, почему самоуправления больше не чистят сельские дороги

"Но тогда, мне кажется, можно и не ехать в магазин, потому что больше не с чем ехать. Это связь с цивилизацией. Если дорога не расчищена, то что можно? Это ненормальные деньги»", - заявила передаче Светлана.

У социальной службы и управления образования Резекненского края есть определенные целевые группы, которым самоуправление дорогу все же чистит. Но родители Светланы в эти группы не вошли.

Самоуправление расчищает занесенные частные дороги только в том случае, если наступила кризисная ситуация, например, если это необходимо для доступа неотложной помощи или спасательной службы.

В Мальтийском управлении объединения тем не менее пояснили, что ближайший к поселку Лоси предприниматель, предлагающий услуги по расчистке дорог, находится всего в 8 километрах.

"Ближайшее - в селе Бекши, там не будет 20 км расстояния. То, что они выбрали предпринимателя с Мальты, это уже их выбор", - пояснил передаче заместитель руководителя управления Мальтийского объединения Резекненского края Гатис Пучка.

Во всем Резекненском крае жители имеют равные возможности покупать услуги по уборке дорог.

Проверяя информацию о фирме из поселка Бекши, мама Светланы связалась с несколькими жителями соседнего села.

Все были удивлены этому утверждению.

Местные жители не знают ни одного предпринимателя, который предлагал бы в Бекши услуги по уборке дорог.