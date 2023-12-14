Видео ⟩ Передача объясняет, почему самоуправления больше не чистят сельские дороги

Первая радость от белизны снега у многих быстро проходит из-за мысли - опять будут нечищенные, дороги. Именно такая проблема постигла нынешней зимой поселок Лоси, поскольку самоуправление Резекненского края больше не предлагает услуги по уборке снега частным дорогам. А услуги частных фирм сельские пенсионеры позволить себе не могут. Оказалось, что по закону самоуправление вовсе не должно чистить частные дороги, объясняет ситуацию передача Латвийского телевидения 4. studija.
В Озолайнской волости Резекненского края находится поселок Лоси. Здесь есть дома, доступ к которым этой зимой вообще невозможен. Для передачи ситуацию характеризует Светлана, родители которой живут в этом доме: от дороги до дома есть 230-метровая сервитутная дорога, которую минувшей зимой за разумную плату чистила волостная администрация.
Весной этого года Резекненская краевая дума решила, что впредь частные услуги по уборке дорог самоуправление больше не будет предлагать, ссылаясь на новый закон о самоуправлениях, который не обязывает самоуправление оказывать платные услуги с использованием тракторной техники. Остается один шанс: нанять частную фирму.
"Вокруг нет ничего. Есть еще две семьи - такие же пенсионеры. Первый мини-магазин находится в 10 километрах. Город с услугами в 20 километрах", - охарактеризовала ситуацию программе Светлана.
"Позвонив в коммерческое предприятие Мальты, был такой ответ, что в час стоит 80 евро. Приехать, уехать, почистить их 230 метров стоит примерно 200 евро один раз", - отметила Светлана.
Пенсия у родителей Светланы небольшая - 400 евро у каждого. Если бы снег этой зимой чистили по мере необходимости, то это обошлось бы в 600 евро.
"Но тогда, мне кажется, можно и не ехать в магазин, потому что больше не с чем ехать. Это связь с цивилизацией. Если дорога не расчищена, то что можно? Это ненормальные деньги»", - заявила передаче Светлана.
У социальной службы и управления образования Резекненского края есть определенные целевые группы, которым самоуправление дорогу все же чистит. Но родители Светланы в эти группы не вошли.
Самоуправление расчищает занесенные частные дороги только в том случае, если наступила кризисная ситуация, например, если это необходимо для доступа неотложной помощи или спасательной службы.
В Мальтийском управлении объединения тем не менее пояснили, что ближайший к поселку Лоси предприниматель, предлагающий услуги по расчистке дорог, находится всего в 8 километрах.
"Ближайшее - в селе Бекши, там не будет 20 км расстояния. То, что они выбрали предпринимателя с Мальты, это уже их выбор", - пояснил передаче заместитель руководителя управления Мальтийского объединения Резекненского края Гатис Пучка.
Во всем Резекненском крае жители имеют равные возможности покупать услуги по уборке дорог.
Проверяя информацию о фирме из поселка Бекши, мама Светланы связалась с несколькими жителями соседнего села.
Все были удивлены этому утверждению.
Местные жители не знают ни одного предпринимателя, который предлагал бы в Бекши услуги по уборке дорог.
Мама Светланы обратилась к руководителю управления объединения, чтобы узнать какую-либо контактную информацию для компаний, предлагающих в ближайшей округе уборку дорог, но все же ни одного телефонного номера так и не получила.
Латвийский союз самоуправлений (ЛСС) пояснил 4. studija, что надзорные органы строго контролируют использование самоуправлениями государственных целевых дотаций только на расчистку принадлежащих ему дорог, улиц и транзитных дорог.
"Ни в коем случае на содержание дорог возле дома, поскольку было несколько случаев, когда у самоуправлений эти деньги были удержаны, там самоуправления рискуют", — заявил передаче советник ЛСС по вопросам народного хозяйства Айно Салминьш.
"Другое дело, что и уже несколько лет происходит надзор над нейтралитетом конкуренции. И Госконтроль, и Совет по конкуренции, которые всю эту меру регламентировали в закупках. К сожалению, соблюдение конкурентного нейтралитета создает дополнительные бюрократические преграды", - пояснил Салминьш.
Закупки на расчистку дорог возле дома проводятся не потому, что расходы на их администрирование были бы большими, при том, что ожидаемое количество снега вообще невозможно предугадать.
Не найдена единая позиция, как самоуправлениям помочь своим жителям.
Салминьш признался 4. studija, что нужно смотреть по индивидуальным обстоятельствам. Он уверен, что и родителям Светланы, и другим жителям в подобной ситуации следует обратиться с повторным заявлением в самоуправление, требуя от них все-таки помочь в уборке дороги.
"Я думаю, что в том диалоге с волостными управлениями ее проблемы будут решены. Я не верю, что в волостных управлениях работают глухие, слепые люди", - сказал передаче Салминьш.
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