Фото и видео ⟩ В Эстонии дрифтер разбил два BMW и угодил в больницу

В среду вечером, 13 декабря, в городке Маарду (Эстония) столкнулись два автомобиля BMW, один из водителей пострадал и был доставлен в больницу, сообщает Rus.Postimees.
По словам пресс-секретаря Департамента полиции и погранохраны, в 22:00 в центр тревоги поступило сообщение, что на улице Ринги в Маарду столкнулись два BMW. Согласно первоначальным данным, один человек пострадал и был доставлен в больницу. Более точные обстоятельства выясняются.
По данным Postimees, пострадал один из водителей BMW, который переоценил свои навыки дрифта и столкнулся с ехавшей по встречной полосе машиной той же марки.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!