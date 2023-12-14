Фото и видео ⟩ В Эстонии дрифтер разбил два BMW и угодил в больницу

По словам пресс-секретаря Департамента полиции и погранохраны, в 22:00 в центр тревоги поступило сообщение, что на улице Ринги в Маарду столкнулись два BMW. Согласно первоначальным данным, один человек пострадал и был доставлен в больницу. Более точные обстоятельства выясняются.