Какие марки автомобилей в Латвии чаще всего попадают в аварии?

Более двух третей автомобилей BMW попадали в аварии

У 72,2% автомобилей BMW, протестированных в Латвии на сайте carVertical, были зафиксированы дефекты. Audi (61,6%), Mercedes-Benz (58,2%), Toyota (57,2%) и Volkswagen (51,8%) также часто получают повреждения, поэтому покупателям рекомендуется быть внимательными при покупке таких автомобилей.

Марка BMW занимает первое место в списке самых поврежденных автомобилей не только в Латвии, но и в других странах мира.

Автомобили, ранее попавшие в аварии и получившие серьезные повреждения, чаще могут внезапно перестать работать, и потребуют серьезного ремонта.

Владельцам автомобилей рекомендуется проверить историю своего автомобиля, чтобы убедиться в отсутствии скрытых повреждений, которые следует более тщательно осмотреть механикам.

В Латвии автомобили Renault меньше всего попадают в аварии. Только 40,5% автомобилей, проверенных порталом carVertical, имеют какие-либо повреждения. Не отстают Volvo (45,6%), Opel (45,9%), Ford (51,3%) и Škoda (51,8%).

Некоторые автомобили повреждают чаще

В Латвии некоторые марки автомобилей повреждают чаще. Каждый автомобиль BMW, протестированный carVertical, имеет в среднем 2,3 повреждения. За ней следуют Toyota (2,01), Mercedes-Benz (2), Audi (1,95) и Volvo (1,91).