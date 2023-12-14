Какие марки автомобилей в Латвии чаще всего попадают в аварии?

Исследование, проведенное carVertical, показало, что в Латвии больше всего поврежденных автомобилей марки BMW. Полученные данные аналогичны тем, которые наблюдаются в других странах, поскольку автомобили BMW, как правило, чаще всего попадают в аварии во всем мире.
Более двух третей автомобилей BMW попадали в аварии
У 72,2% автомобилей BMW, протестированных в Латвии на сайте carVertical, были зафиксированы дефекты. Audi (61,6%), Mercedes-Benz (58,2%), Toyota (57,2%) и Volkswagen (51,8%) также часто получают повреждения, поэтому покупателям рекомендуется быть внимательными при покупке таких автомобилей.
Марка BMW занимает первое место в списке самых поврежденных автомобилей не только в Латвии, но и в других странах мира.
Автомобили, ранее попавшие в аварии и получившие серьезные повреждения, чаще могут внезапно перестать работать, и потребуют серьезного ремонта.
Владельцам автомобилей рекомендуется проверить историю своего автомобиля, чтобы убедиться в отсутствии скрытых повреждений, которые следует более тщательно осмотреть механикам.
В Латвии автомобили Renault меньше всего попадают в аварии. Только 40,5% автомобилей, проверенных порталом carVertical, имеют какие-либо повреждения. Не отстают Volvo (45,6%), Opel (45,9%), Ford (51,3%) и Škoda (51,8%).
Некоторые автомобили повреждают чаще
В Латвии некоторые марки автомобилей повреждают чаще. Каждый автомобиль BMW, протестированный carVertical, имеет в среднем 2,3 повреждения. За ней следуют Toyota (2,01), Mercedes-Benz (2), Audi (1,95) и Volvo (1,91).
Автомобили Renault реже попадают в аварии. В среднем carVertical зафиксировал 1,68 повреждений на автомобиль Renault, у Ford - 1,7 повреждений на автомобиль, у Opel - 1,74 повреждений, у Škoda - 1,86 и у Volkswagen - 1,9 повреждений на автомобиль.
Большинство вышеперечисленных автопроизводителей выпускают автомобили эконом-класса, которые обычно не выбирают поклонники высокой скорости. Поэтому такие автомобили также реже попадают в аварии.
Mercedes-Benz, BMW и Volvo - самые дорогие в ремонте автомобили в Латвии
Самая высокая средняя стоимость ремонта автомобилей в Латвии у трех марок автомобилей. Ремонт Mercedes-Benz обойдется в 3675 евро, BMW - 3444 евро и Volvo - 2896 евро.
При покупке нового автомобиля небольшие царапины и вмятины не должны вызывать особого беспокойства, но более серьезные повреждения следует обсудить с сертифицированным механиком, чтобы избежать дорогостоящих проблем в будущем.
Автомобили люксовых марок обычно имеют более высокую среднюю стоимость ремонта по сравнению с автомобилем эконом-класса, поэтому ремонт даже незначительного повреждения может стоить несколько тысяч евро.
В зависимости от марки автомобиля стоимость ремонта одной и той же поломки может различаться. В мире самая высокая средняя стоимость ремонта у автомобилей Dodge - 5945 евро, за ними следуют автомобили Porsche (5236 евро) и Tesla (4896 евро).
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