"Путин все еще хочет завоевать Украину". Российская армия атакует сразу на нескольких направлениях

В последнее время в сообщениях из-под Авдеевки часто фигурирует захваченная российскими частями промзона на восточной окраине. Она находится на возвышенности, и с нее российские войска пытаются прорваться к остаткам городской застройки. Однако Россия не смогла быстро развить успех в промзоне, и ситуация там для ВСУ выглядит даже более стабильной, чем на других направлениях.

Авдеевка Фото: Getty Images

Марьинка

Положение ВСУ, обороняющих населенные пункты к западу от Донецка, становится все более тяжёлым. Небольшой городок Марьинка, остававшийся под контролем Украины с 2014 года и в паре с Авдеевкой служивший мощным укрепрайоном, ныне почти полностью захвачен.

Украинские войска удерживают лишь западную окраину Марьинки, а тем временем строят новые оборонительные рубежи в нескольких километрах к западу от города.

«Ситуация в Марьинке критическая. И хотя осинтеры не могут разглашать конкретные детали, потеря Марьинки — это дело времени, — пишет в соцсети Х украинский офицер запаса под ником Tatarigami_UA. — Это создаст для России операционные возможности продвигаться на Курахово и Угледар. Если россияне смогут заставить отойти защитников Угледара, они смогут восстановить ключевую железнодорожную линию, значительно уменьшая время на транспортировку и добавляя мобильности их подразделениям».

Фото: BBC

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Фото: BBC