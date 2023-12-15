"Чищу снег за свои деньги": жительница Таллинна возмущена ситуацией с каршерингом

32-летний Эдуард работает в престижной фирме, свою машину не покупает, но активно пользуется каршерингом и такси. "Нет, погода переменчива, и во время снежной бури машину может за ночь занести, но пусть тогда поставщики каршеринга придумают какую-то зимнюю компенсацию или особый тариф на заснеженное утро!" - предлагает житель Таллинна.

Bolt Drive: ответственность за готовность автомобиля к вождению в зимних условиях лежит на водителе. Фото: Shutterstock

Каршеринговые фирмы стараются сделать свой сервис максимально удобным для использования зимой, но часто этому действительно мешают погодные условия. У всех арендных автомобилей есть подогрев сидений, а у некоторых даже подогрев руля.

Исполнительный директор CityBee Eesti Эгерт Кивисаар заверяет, что компания работает над тем, чтобы транспортные средства были всегда готовы для клиентов. Даже во время снегопадов сотрудники стараются отчищать машины как можно быстрее.

"Из-за сильного снегопада в конце осени уборка снега с автомобилей заняла больше времени, чем обычно, поэтому некоторым клиентам пришлось собственноручно расчищать автомобили CityBee, прежде чем отправиться в путь. Мы хотели бы поблагодарить всех этих клиентов", - говорит Эгерт Кивисаар.

Исполнительный директор CityBee Eesti обращается к эстонским клиентам: "Если уборка снега с автомобилей или их освобождение от снега занимает более нескольких минут, пожалуйста, свяжитесь со службой поддержки CityBee, которая компенсирует вам время, потраченное на уборку снега".

По словам руководителя Bolt Drive Estonia Хенрико Аера, каждое утро сотрудники компании ездят по городу и очищают от снега каршеринговые автомобили.

"Если клиент хочет арендовать автомобиль, но тот завален снегом и на его очистку может уйти несколько десятков минут, мы рекомендуем сообщить об этом в нашу службу поддержки. В таком случае, можно забронировать другой автомобиль Bolt Drive без дополнительной платы".

Также руководитель Bolt Drive Estonia отмечает, что сейчас компания работает над созданием приложения, которое позволит более эффективно решать подобные проблемы.

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