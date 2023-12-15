Какие машины предпочитают автоугонщики в Латвии? Рейтинг

По словам эксперта, характер краж в 2023 году был очень разным. "В начале года была более выражена деятельность организованной группы автоугонщиков, угонявших автомобили Hyundai и Nissan. Также были требования о компенсации за ситуации с признаками хищений бытового характера, например, когда арендованное авто не возвращали владельцу. Однако большинство преступлений имеют общее ключевое слово -Keyless Go или бесконтактную ключевую систему, позволяющую войти в автомобиль и завести его, не вынимая ключ из кармана. Автомобиль с такой системой может украсть любой, у кого есть доступ к необходимому оборудованию, если только автомобиль не оборудован дополнительной противоугонной системой", — предупреждает Лиециниекс.