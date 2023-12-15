Какие машины предпочитают автоугонщики в Латвии? Рейтинг

Хотя активность автоугонщиков в Латвии в этом году была относительно умеренной, наметилась новая тенденция. В этом году страховая компания BALTA (группа PZU) получила заявления по угнанным как Porsche Taycan 4 2022 года выпуска, так и по BMW X5 2004 года.
По данным Государственной полиции, за десять месяцев этого года в Латвии было украдено 175 автомобилей, а в ТОП-10 вошли автомобили марок BMW, Volkswagen, Audi, Toyota, Volvo, Opel, Lexus, Ford, Hyundai, Mercedes-Benz. В свою очередь, любимыми 10 моделями автоугонщиков были BMW 3 и 5 серии, а также X5, Volkswagen Golf и Passat, Audi A4 и А6, Toyota RAV4, Hyndai Tuscon, а также KIA Sportage.
Статистика BALTA по угнанным автомобилям показывает аналогичную ситуацию - чаще всего угоняют автомобили марки BMW, второе место делят Toyota и Volkswagen. Также чаще других автомобилей в руки угонщиков попадают Peugeot, Citroen, SAAB, Mazda, Hyundai и Porsche.
"Как видите, воры любят угонять не только дорогие и эксклюзивные, но и относительно простые автомобили солидного возраста. Самому старому угнанному авто, о котором BALTA получила заявление о компенсации, уже исполнилось 19 лет. Состояние найденного транспорта позволяет сделать вывод, что машины украдены для разборки на запчасти. Однако бывают случаи, когда воры действуют проще - вместо того, чтобы украсть машину целиком, они забирают только то, что необходимо - автомобильные фары, диски, приборные панели, рулевое оборудование, различные части выхлопной системы", - говорит руководитель отдела страхования продуктов и рисков BALTA Transport Кристап Лиециниекс.
По словам эксперта, характер краж в 2023 году был очень разным. "В начале года была более выражена деятельность организованной группы автоугонщиков, угонявших автомобили Hyundai и Nissan. Также были требования о компенсации за ситуации с признаками хищений бытового характера, например, когда арендованное авто не возвращали владельцу. Однако большинство преступлений имеют общее ключевое слово -Keyless Go или бесконтактную ключевую систему, позволяющую войти в автомобиль и завести его, не вынимая ключ из кармана. Автомобиль с такой системой может украсть любой, у кого есть доступ к необходимому оборудованию, если только автомобиль не оборудован дополнительной противоугонной системой", — предупреждает Лиециниекс.
Эксперт рекомендует: чтобы защитить автомобиль от воров, рекомендуется оснастить его дополнительным иммобилайзером. Особенно это важно для автовладельцев, автомобили которых оснащены ключом Keyless Go, ведь качественно установленный иммобилайзер создает серьезные проблемы для воров. Обезопасить автомобиль также можно, помня старую, но простую истину: оставляя автомобиль на длительную парковку, его следует поставить в закрытый двор или на охраняемую стоянку.
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