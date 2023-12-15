Из-за упавшего с крыши льда в Риге погиб мужчина: комментарий полиции

"Полиция как отвечает на звонки жителей, так и проверяет дома по собственной инициативе", - сказал Садовскис.

Комментируя имеющиеся у RPP механизмы, Садовскис пояснил, что один из них - инициирование процесса нарушения, при котором полиция связывается с обслуживающей компанией и сообщает о нарушении, требуя его скорейшего устранения. При обнаружении нарушения максимальный штраф для физических лиц составляет 350 евро, для юридических - 1400 евро.

Второй механизм - административный акт, составленный в острой ситуации, который возлагает обязанность провести очистку крыши дома в течение определенного периода. Если требование не будет выполнено, полиция может наложить штраф до 5000 евро.

В то же время Садовскис отмечает: если нарушитель не отреагирует и не почистит крышу, полиция не сможет сделать это за него.

Всего в этом зимнем сезоне выявлено 361 нарушение, когда с крыш не очищали снег или лед. В связи с неубранными опасными сосульками выявлено 370 нарушений. Эти цифры нельзя складывать, так как есть здания, в которых выявлены оба нарушения одновременно, пояснил представитель RPP.