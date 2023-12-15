Из-за упавшего с крыши льда в Риге погиб мужчина: комментарий полиции

Рижская муниципальная полиция (RPP) во время оттепели работает на полную мощность, сообщил представитель RPP Том Садовскис комментируя недавнюю смерть в Риге из-за падения куска льда с крыши.
"Полиция как отвечает на звонки жителей, так и проверяет дома по собственной инициативе", - сказал Садовскис.
Комментируя имеющиеся у RPP механизмы, Садовскис пояснил, что один из них - инициирование процесса нарушения, при котором полиция связывается с обслуживающей компанией и сообщает о нарушении, требуя его скорейшего устранения. При обнаружении нарушения максимальный штраф для физических лиц составляет 350 евро, для юридических - 1400 евро.
Второй механизм - административный акт, составленный в острой ситуации, который возлагает обязанность провести очистку крыши дома в течение определенного периода. Если требование не будет выполнено, полиция может наложить штраф до 5000 евро.
В то же время Садовскис отмечает: если нарушитель не отреагирует и не почистит крышу, полиция не сможет сделать это за него.
Всего в этом зимнем сезоне выявлено 361 нарушение, когда с крыш не очищали снег или лед. В связи с неубранными опасными сосульками выявлено 370 нарушений. Эти цифры нельзя складывать, так как есть здания, в которых выявлены оба нарушения одновременно, пояснил представитель RPP.
Конкретный дом, лед с которого при падении смертельно ранил мужчину, в поле зрения RPP не попадал.
"В задачи сотрудников RPP входят и другие важные обязанности, например, вызовы по домам. Но мы, насколько можем, уделяем время и крышам", - сказал Садовскис.
На этой неделе исполнительный директор Риги Янис Ланге поручил муниципальным властям обратить особое внимание на крыши своих зданий. Жителям же предлагается немедленно сообщать о неочищенных крышах, падающий с которых снег и лед угрожают безопасности пешеходов.
Как сообщалось, в Риге из-за падения льда с крыши частного здания, погиб мужчина. По факту инцидента Государственная полиция возбудила уголовное дело, проводится расследование, в ходе которого будет оценена ответственность владельца здания.
Как сообщила представитель Госполиции Гита Гжибовска, процесс начат по разделу Уголовного закона "Преступления против здоровья человека". В настоящее время дело возбуждено по факту гибели мужчины, а не против конкретного лица.
По данным агентства LETA, несчастный случай произошел на улице Кална, 62. Личность погибшего установлена - это мужчина пенсионного возраста, проходивший мимо дома.
Полиция предупреждает владельцев зданий, что ни при каких обстоятельствах нельзя рассчитывать на то, что лед вовремя растает, а также ждать вызова полиции или наложения штрафа. Если здание представляет опасность, владелец должен немедленно принять меры по ее устранению.
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