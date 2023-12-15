Rīgas namu pārvaldnieks сейчас не в состоянии очистить от снега все крыши

Он отметил, что начало этой зимы необычайно богато снегом. Необычно обильный снежный покров значительно увеличил нагрузку на дворников, кровельщиков и спецтехнику.

RNP и аутсорсинговые компании по очистке крыш не располагают достаточными ресурсами для уборки таких больших объемов снега - ощущается значительная нехватка кровельщиков, альпинистов, квалифицированных для работы на высоте, и подъемников, поэтому невозможно очистить все крыши, где это необходимо в данный момент. Очистка крыш проводится в приоритетном порядке, причем в первую очередь очищаются крыши домов с высоким риском для здоровья и жизни.

RNP обратилась к поставщикам услуг с призывом максимально использовать возможности аутсорсинга для очистки крыш от сосулек и снега. В настоящее время на аутсорсинге работают Ekozona, Hagberg и Roadeks, которые выиграли конкурс на уборку снега в 2022 году, предложив самую низкую цену.

По прогнозам метеорологов, в выходные и в начале следующей недели в Ригу придет оттепель, поэтому ожидается значительное таяние снега и льда. Расчистка крыш, обработка пешеходных дорожек и ограничение опасных зон будут продолжены с использованием всех возможных ресурсов RNP и поставщиков услуг по расчистке крыш. В воскресенье все дворники RNP будут работать для смягчения последствий оттепели.

RNP продолжает интенсивные работы по очистке крыш от сосулек и снега в многоквартирных домах. На сегодняшний день очищено 463 крыши и карниза, некоторые крыши очищались несколько раз. Благодаря активизации работ в выходные дни к началу следующей недели планируется очистить еще 90 крыш.

Домоуправление призывает людей соблюдать меры предосторожности и обращает внимание на то, что в целях безопасности передвигаться по огороженным участкам запрещено.

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