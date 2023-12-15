Rīgas namu pārvaldnieks сейчас не в состоянии очистить от снега все крыши

В настоящее время в Риге невозможно очистить от снега все крыши, где это было бы необходимо, заявил агентству LETA представитель Rīgas namu pārvaldnieks (RNP) Кристс Лейшкалнс.
Он отметил, что начало этой зимы необычайно богато снегом. Необычно обильный снежный покров значительно увеличил нагрузку на дворников, кровельщиков и спецтехнику.
RNP и аутсорсинговые компании по очистке крыш не располагают достаточными ресурсами для уборки таких больших объемов снега - ощущается значительная нехватка кровельщиков, альпинистов, квалифицированных для работы на высоте, и подъемников, поэтому невозможно очистить все крыши, где это необходимо в данный момент. Очистка крыш проводится в приоритетном порядке, причем в первую очередь очищаются крыши домов с высоким риском для здоровья и жизни.
RNP обратилась к поставщикам услуг с призывом максимально использовать возможности аутсорсинга для очистки крыш от сосулек и снега. В настоящее время на аутсорсинге работают Ekozona, Hagberg и Roadeks, которые выиграли конкурс на уборку снега в 2022 году, предложив самую низкую цену.
По прогнозам метеорологов, в выходные и в начале следующей недели в Ригу придет оттепель, поэтому ожидается значительное таяние снега и льда. Расчистка крыш, обработка пешеходных дорожек и ограничение опасных зон будут продолжены с использованием всех возможных ресурсов RNP и поставщиков услуг по расчистке крыш. В воскресенье все дворники RNP будут работать для смягчения последствий оттепели.
RNP продолжает интенсивные работы по очистке крыш от сосулек и снега в многоквартирных домах. На сегодняшний день очищено 463 крыши и карниза, некоторые крыши очищались несколько раз. Благодаря активизации работ в выходные дни к началу следующей недели планируется очистить еще 90 крыш.
Домоуправление призывает людей соблюдать меры предосторожности и обращает внимание на то, что в целях безопасности передвигаться по огороженным участкам запрещено.
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