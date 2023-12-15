Полиция проверила книгу "Там внизу". Нарушений не найдено

Книга "Там внизу" рассказывает детям, как правильно называть части своего тела, как дети появляются на свет, что такое мастурбация и кто такие трансперсоны. Всё это сопровождается красочными иллюстрациями. Однако книга рекомендована к прочтению вместе со взрослыми.

Ведомственная проверка содержания книги немецких авторов проводилась из-за бурной реакции на неё в соцсетях. Вплоть до того, что латвийскому переводчику книги об стали поступать угрозы. Пользователи сомневаются, что детям стоит знать описанное в этой книге.

Уголовный процесс не начнут

Госполиция оценила содержание книги и мотивацию издательства и не выявила нарушений норм Закона об ограничении порнографии и Уголовного закона в действиях издательства книги. В связи с этим Госполиция отказалась начать уголовный процесс.

Книга "Там внизу" не является учебным пособием латвийских учебных заведений. Покупать и читать ли её – решение каждого человека отдельно.

Оценивать содержание книг - не в компетенции полиции

В своём заявлении Полиция также подчеркнула, что в их задачи не входит оценка книг и того, какое влияние их содержание может оказать на развитие психического и психологического здоровья детей в будущем, как её содержание воспринимают отдельные люди или определенная социальная группа, а также - как общие установки европейских стран по вопросам полового воспитания детей могут повлиять на Латвийскую молодежь в будущем. Это компетенция других государственных и муниципальных органов власти.

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