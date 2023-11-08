Липину интересно ⟩ Консерваторов снова пугают книги

За ратификацией Стамбульской конвенции и легализацией партнерства менее заметным оказался очередной скандал, связанный с сексуальным образованием детей. Под огонь критики консервативно настроенных граждан попала книга "Там внизу" (Tur lejā), в которой детям рассказывается о появлении людей на свет. Почему нам стоит перестать волноваться по поводу таких книг - в рубрике "Липину интересно".
Есть преступления хуже, чем сжигать книги. Например - не читать их.
Рэй Брэдбери, американский писатель
Эй, вы там, внизу! От вас опять спасенья нет!
Не успел забыться скандал с материалами VISC, а книга "Там внизу" уже снова собрала на себе всю критическую мощь людей с консервативными взглядами на половое воспитание детей.
Что это за книга "Там внизу" такая? Это немецкая книга, где в доступной форме рассказывается, откуда берутся дети, какие бывают половые органы, что такое ощущение тела и так далее. Рекомендуемый возраст для чтения - четыре года и старше.
Авторы книги - два немецких специалиста по половому воспитанию, которые уже несколько лет занимаются просвещением в этой сфере, причем для разных возрастов.
На немецком языке книга вышла в феврале 2023 года и уже к сентябрю была переведена на латышский язык. На русский язык книгу не переводили. В конце же октября в социальных сетях стала появляться ее активная критика.
Основных претензий три: негоже с четырехлетними детьми о таком говорить; говорить можно, но не так откровенно, как это делается в книге "Там внизу"; и, разумеется, многих возмутил тот факт, что в книге упоминаются транслюди.
Пойдем по порядку.
Половому воспитанию - время
Возраст, с которого стоит переставать говорить об аистах и капусте, это всегда очень спорный вопрос. В целом вопрос "откуда берутся дети" начинают задавать примерно в возрасте 3-4 лет.
Обычно советы психологов сводятся к следующему - порнографию, разумеется, ребенку показывать не надо, но уже в дошкольном возрасте вполне можно объяснить, что такое пенис, вагина, сперма, яйцеклетка и так далее. Ничего страшного в этом нет.
Насколько подробно рассказывать (это мы подходим ко второй претензии к "Там внизу") - дело родительское. Надо признать, что ни в интернет-магазине Jānis Roze (который официально продает книгу на территории Латвии), ни в описании на оригинальном немецком сайте koerperwoerter.de не говорится, что эту книгу ребенок должен обязательно читать вместе с родителями.
Но все-таки книга стоит 12,95 евро. И посвящена непростой теме полового воспитания. Мне кажется, если родитель сам покупает такую книгу своему ребенку, не проверяя, соответствует ли ее содержание его мироощущению, - то это проблема взрослого, а не ребенка или авторов книги.
Хотите контролировать, что именно и в каком возрасте о таких темах узнает ваше дитя - читайте вместе с ним, активно участвуйте в его воспитании. А если вы просто кидаетесь в дошкольника книгой о гениталиях, то будьте готовы к тому, что он будет познавать мир бесконтрольно.
Тем более что не надо притворяться. Разумеется, самую активную реакцию вызвала страница про транслюдей.
Это страшное слово "трансчеловек"
Главный герой книги - Ло - расспрашивает свою маму о том, откуда берутся дети. В какой-то момент речь заходит о том, чтобы понять, кто родился: мальчик или девочка.
grāmatā aprakstīta bērnudārzniece, kas grib izzināt ķermeņa atšķirības, bet es nespēju savai 4gadniecei izlasīt visu grāmatu, manuprāt, tomēr nav īsti paredzēta dārziņa auditorijai😳 pic.twitter.com/k2SSosKYXS— Laura Ansone (@laura_lapsa) October 17, 2023
Мама говорит, что это определяется по гениталиям. У мальчиков - пенис, а у девочек вульва. Но потом уточняет: "Но не у всех мальчиков есть пенис, и не у всех девочек есть вульва".
"Есть мальчики с вульвой и девочки с пенисами?" - спрашивает Ло.
"Да, они называются транслюдьми", - отвечает мама.
Чуть позже она уточняет, что еще бывают гениталии, которые нельзя отнести к пенису или вульве. И тогда используется слово "интерсекс".
Давайте так. Во-первых, все сказанное в книге - научный факт. И интерсексуальные и транссексуальные люди существуют, так что текст не создает неправильного взгляда на реальность. При этом авторы не особо акцентируют внимание на этом - вопросу транслюдей посвящено буквально два абзаца, а дальше и сам Ло, и читатели быстро переходят к новым интересным темам.
Во-вторых, что бы ни утверждали консерваторы, ребенка нельзя "убедить" стать трансчеловеком. Это вопрос самоидентификации, который появляется в подростковом возрасте. Ровно так же, как нельзя человека "научить" быть геем или лесбиянкой, нельзя его заставить ощущать свой гендер по-другому.
Ну и, в-третьих, возвращаемся к тому, о чем говорили. Если кому-то так важно, о чем именно читает их ребенок, наверное, стоит пролистать книгу заранее.
Книги пока не жжем
И вот это моя главная реакция на всю эту ситуацию. Книга может нравиться или не нравиться, у каждого родителя свой взгляд на воспитание ребенка. И поэтому каждая семья выбирает, как рассказывать о том, откуда берутся дети.
Я понимаю, когда возмущение вызывают образовательные материалы. Там у меня вопросы к сути претензий, но само волнение понятно - чему учат детей в школе? Но это-то не учебник, эту книгу не дают дошкольникам в подворотнях сомнительные личности.
Это ответственность каждого родителя - проверять, что читают и смотрят их дети. И решать эти вопросы в рамках своей семьи, а не для всех детей Латвии.
Сейчас Госполиция проверяет, не нарушает ли содержание книги положения закона о защите прав детей и закона об ограничении порнографии. Как я уже сказал, по содержанию вопросов нет. Что касается порнографии...
У меня в детстве была книга "Откуда берутся дети" от издательства Zīlīte 1989 года выпуска (то есть еще советская). Вот вам случайный разворот оттуда.
Это еще не самое страшное. Там, уж извините, и женская грудь была изображена, и мужской пенис, и десятилетняя девочка в разрезе.
Если в 1989 году это не было порнографией, то куда более схематичные рисунки в 2023 году точно не должны вызывать вопросы.
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