Липину интересно ⟩ Консерваторов снова пугают книги

Ну и, в-третьих, возвращаемся к тому, о чем говорили. Если кому-то так важно, о чем именно читает их ребенок, наверное, стоит пролистать книгу заранее.

Книги пока не жжем

И вот это моя главная реакция на всю эту ситуацию. Книга может нравиться или не нравиться, у каждого родителя свой взгляд на воспитание ребенка. И поэтому каждая семья выбирает, как рассказывать о том, откуда берутся дети.

Я понимаю, когда возмущение вызывают образовательные материалы. Там у меня вопросы к сути претензий, но само волнение понятно - чему учат детей в школе? Но это-то не учебник, эту книгу не дают дошкольникам в подворотнях сомнительные личности.

Это ответственность каждого родителя - проверять, что читают и смотрят их дети. И решать эти вопросы в рамках своей семьи, а не для всех детей Латвии.

Сейчас Госполиция проверяет, не нарушает ли содержание книги положения закона о защите прав детей и закона об ограничении порнографии. Как я уже сказал, по содержанию вопросов нет. Что касается порнографии...

У меня в детстве была книга "Откуда берутся дети" от издательства Zīlīte 1989 года выпуска (то есть еще советская). Вот вам случайный разворот оттуда.

Разворот книги "Откуда берутся дети" Фото: ТЧК

Это еще не самое страшное. Там, уж извините, и женская грудь была изображена, и мужской пенис, и десятилетняя девочка в разрезе.

Если в 1989 году это не было порнографией, то куда более схематичные рисунки в 2023 году точно не должны вызывать вопросы.