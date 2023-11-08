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Липину интересно ⟩ Консерваторов снова пугают книги

Артем Липин rus.tvnet.lv
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Книга "Там, внизу"
Книга "Там, внизу" Фото: RUS TVNET kolāža

За ратификацией Стамбульской конвенции и легализацией партнерства менее заметным оказался очередной скандал, связанный с сексуальным образованием детей. Под огонь критики консервативно настроенных граждан попала книга "Там внизу" (Tur lejā), в которой детям рассказывается о появлении людей на свет. Почему нам стоит перестать волноваться по поводу таких книг - в рубрике "Липину интересно".

Есть преступления хуже, чем сжигать книги. Например - не читать их.

Рэй Брэдбери, американский писатель

Эй, вы там, внизу! От вас опять спасенья нет!

Не успел забыться скандал с материалами VISC, а книга "Там внизу" уже снова собрала на себе всю критическую мощь людей с консервативными взглядами на половое воспитание детей.

Что это за книга "Там внизу" такая? Это немецкая книга, где в доступной форме рассказывается, откуда берутся дети, какие бывают половые органы, что такое ощущение тела и так далее. Рекомендуемый возраст для чтения - четыре года и старше

Авторы книги - два немецких специалиста по половому воспитанию, которые уже несколько лет занимаются просвещением в этой сфере, причем для разных возрастов.

На немецком языке книга вышла в феврале 2023 года и уже к сентябрю была переведена на латышский язык. На русский язык книгу не переводили. В конце же октября в социальных сетях стала появляться ее активная критика.

Основных претензий три: негоже с четырехлетними детьми о таком говорить; говорить можно, но не так откровенно, как это делается в книге "Там внизу"; и, разумеется, многих возмутил тот факт, что в книге упоминаются транслюди.

Пойдем по порядку.

Половому воспитанию - время

Возраст, с которого стоит переставать говорить об аистах и капусте, это всегда очень спорный вопрос. В целом вопрос "откуда берутся дети" начинают задавать примерно в возрасте 3-4 лет

Обычно советы психологов сводятся к следующему - порнографию, разумеется, ребенку показывать не надо, но уже в дошкольном возрасте вполне можно объяснить, что такое пенис, вагина, сперма, яйцеклетка и так далее. Ничего страшного в этом нет.

Насколько подробно рассказывать (это мы подходим ко второй претензии к "Там внизу") - дело родительское. Надо признать, что ни в интернет-магазине Jānis Roze (который официально продает книгу на территории Латвии), ни в описании на оригинальном немецком сайте koerperwoerter.de не говорится, что эту книгу ребенок должен обязательно читать вместе с родителями.

Но все-таки книга стоит 12,95 евро. И посвящена непростой теме полового воспитания. Мне кажется, если родитель сам покупает такую книгу своему ребенку, не проверяя, соответствует ли ее содержание его мироощущению, - то это проблема взрослого, а не ребенка или авторов книги.

Хотите контролировать, что именно и в каком возрасте о таких темах узнает ваше дитя - читайте вместе с ним, активно участвуйте в его воспитании. А если вы просто кидаетесь в дошкольника книгой о гениталиях, то будьте готовы к тому, что он будет познавать мир бесконтрольно.

Тем более что не надо притворяться. Разумеется, самую активную реакцию вызвала страница про транслюдей.

Это страшное слово "трансчеловек"

Главный герой книги - Ло - расспрашивает свою маму о том, откуда берутся дети. В какой-то момент речь заходит о том, чтобы понять, кто родился: мальчик или девочка.

Мама говорит, что это определяется по гениталиям. У мальчиков - пенис, а у девочек вульва. Но потом уточняет: "Но не у всех мальчиков есть пенис, и не у всех девочек есть вульва".

"Есть мальчики с вульвой и девочки с пенисами?" - спрашивает Ло.

"Да, они называются транслюдьми", - отвечает мама.

Чуть позже она уточняет, что еще бывают гениталии, которые нельзя отнести к пенису или вульве. И тогда используется слово "интерсекс".

Давайте так. Во-первых, все сказанное в книге - научный факт. И интерсексуальные и транссексуальные люди существуют, так что текст не создает неправильного взгляда на реальность. При этом авторы не особо акцентируют внимание на этом - вопросу транслюдей посвящено буквально два абзаца, а дальше и сам Ло, и читатели быстро переходят к новым интересным темам.

Во-вторых, что бы ни утверждали консерваторы, ребенка нельзя "убедить" стать трансчеловеком. Это вопрос самоидентификации, который появляется в подростковом возрасте. Ровно так же, как нельзя человека "научить" быть геем или лесбиянкой, нельзя его заставить ощущать свой гендер по-другому.

Ну и, в-третьих, возвращаемся к тому, о чем говорили. Если кому-то так важно, о чем именно читает их ребенок, наверное, стоит пролистать книгу заранее.

Книги пока не жжем

И вот это моя главная реакция на всю эту ситуацию. Книга может нравиться или не нравиться, у каждого родителя свой взгляд на воспитание ребенка. И поэтому каждая семья выбирает, как рассказывать о том, откуда берутся дети.

Я понимаю, когда возмущение вызывают образовательные материалы. Там у меня вопросы к сути претензий, но само волнение понятно - чему учат детей в школе? Но это-то не учебник, эту книгу не дают дошкольникам в подворотнях сомнительные личности.

Это ответственность каждого родителя - проверять, что читают и смотрят их дети. И решать эти вопросы в рамках своей семьи, а не для всех детей Латвии.

Сейчас Госполиция проверяет, не нарушает ли содержание книги положения закона о защите прав детей и закона об ограничении порнографии. Как я уже сказал, по содержанию вопросов нет. Что касается порнографии...

У меня в детстве была книга "Откуда берутся дети" от издательства Zīlīte 1989 года выпуска (то есть еще советская). Вот вам случайный разворот оттуда.

Разворот книги "Откуда берутся дети"
Разворот книги "Откуда берутся дети" Фото: ТЧК

Это еще не самое страшное. Там, уж извините, и женская грудь была изображена, и мужской пенис, и десятилетняя девочка в разрезе.

Если в 1989 году это не было порнографией, то куда более схематичные рисунки в 2023 году точно не должны вызывать вопросы.

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