Водители Латвии все чаще выбирают более новые машины

Данные ассоциации Latvijas Auto свидетельствует о том, что по сравнению с 2022 годом общее количество регистраций подержанных пассажирских автомобилей сократилось на 2,6%, а количество регистраций малопользованных пассажирских автомобилей (до одного года) увеличилось на 109,7% – с 756 в ноябре 2022 года до 1585 автомобилей в ноябре 2023 года.

Реагируя на эти тенденции рынка, разрабатываются различные онлайн-инструменты для изучения истории автомобилей, что особенно полезно при их покупке у частных продавцов, так что люди больше не покупают “кота в мешке”. В свою очередь официальные автодилеры предлагают различные программы, позволяющие приобрести проверенные подержанные и малопользованные автомобили с гарантией производителя.

Руководитель ассоциации Latvijas Auto Андрис Кулбергс отмечает, что особенно ощутимый рост наблюдается в сегменте именно малопользованных автомобилей премиум-класса (возрастом до 1 года), где количество зарегистрированных автомобилей увеличилось с 434 в ноябре 2022 года до 993 в ноябре 2023 года, то есть на 128%.

“В этом году значительно выросло количество впервые зарегистрированных подержанных и малопользованных автомобилей премиум-класса возрастом до 7 лет и уменьшилось в категории от 8 до 29 лет. Так, если в ноябре 2022 года в категории до 7 лет было зарегистрировано 3092 автомобиля, то в этом году до ноября – уже 3428, а в категории от 8 до 29 лет – 13 951 автомобиль, тогда как за аналогичный период прошлого года было зарегистрировано более чем на тысячу больше – 15 201”, – отмечает Кулбергс.