Водители Латвии все чаще выбирают более новые машины

В последние десятилетия средний возраст впервые зарегистрированных подержанных автомобилей в Латвии обычно составлял девять лет, но сейчас наметилась новая тенденция: по данным за 2023 год, средний возраст впервые зарегистрированных авто снизился и теперь составляет 7,8 лет, информирует руководитель официального дилера Porsche ООО Baltijas sporta auto Ивар Норвелис.
Данные Дирекции безопасности дорожного движения (CSDD) показывают, что в период с 2017 по 2021 год средний возраст впервые зарегистрированных автомобилей ежегодно только увеличивался. В 2017 году он составлял 8,2 года, а в 2021 году достиг 9,1 года. Однако начиная с прошлого года этот показатель снизился до 8,6 года, а в ноябре этого года уже составил 7,8 года. Одним из факторов, способствующих снижению этого показателя в 2023 году, стали изменения, внесенные в закон о налоге на эксплуатацию транспортных средств, закон о налоге на легковые транспортные средства предприятий и закон о налоге на прибыль предприятий.
“В Латвии постепенно меняются тенденции покупки автомобилей – если раньше одним из главных факторов для людей при выборе автомобиля была его цена, то теперь решение принимается в основном исходя из технических характеристик, гарантий и общего предложения, поэтому на латвийских дорогах появляются все более молодые автомобили в более хорошем техническом состоянии”, – говорит Норвелис.
Он также добавляет, что потенциальные покупатели в настоящее время при выборе больше ориентируются на то, во сколько автомобиль обойдется в целом, то есть какими будут налоги на его первичную регистрацию и эксплуатацию, есть ли у автомобиля, даже подержанного, гарантия, какова доступность сервиса и запчастей. В целом можно сказать, что покупатели стали более образованными, и в результате их выбор теперь определяется не только ценой, но и многими другими факторами.
Данные ассоциации Latvijas Auto свидетельствует о том, что по сравнению с 2022 годом общее количество регистраций подержанных пассажирских автомобилей сократилось на 2,6%, а количество регистраций малопользованных пассажирских автомобилей (до одного года) увеличилось на 109,7% – с 756 в ноябре 2022 года до 1585 автомобилей в ноябре 2023 года.
Реагируя на эти тенденции рынка, разрабатываются различные онлайн-инструменты для изучения истории автомобилей, что особенно полезно при их покупке у частных продавцов, так что люди больше не покупают “кота в мешке”. В свою очередь официальные автодилеры предлагают различные программы, позволяющие приобрести проверенные подержанные и малопользованные автомобили с гарантией производителя.
Руководитель ассоциации Latvijas Auto Андрис Кулбергс отмечает, что особенно ощутимый рост наблюдается в сегменте именно малопользованных автомобилей премиум-класса (возрастом до 1 года), где количество зарегистрированных автомобилей увеличилось с 434 в ноябре 2022 года до 993 в ноябре 2023 года, то есть на 128%.
“В этом году значительно выросло количество впервые зарегистрированных подержанных и малопользованных автомобилей премиум-класса возрастом до 7 лет и уменьшилось в категории от 8 до 29 лет. Так, если в ноябре 2022 года в категории до 7 лет было зарегистрировано 3092 автомобиля, то в этом году до ноября – уже 3428, а в категории от 8 до 29 лет – 13 951 автомобиль, тогда как за аналогичный период прошлого года было зарегистрировано более чем на тысячу больше – 15 201”, – отмечает Кулбергс.
Он добавляет, что количество регистраций малопользованных автомобилей, в том числе премиум-класса, значительно увеличилось благодаря компаниям по прокату автомобилей, которые пополнили свои автопарки подержанными машинами.
Еще одной причиной роста сегмента подержанных автомобилей премиум-класса являются принятые Сеймом в этом году поправки к закону о налоге на прибыль предприятий, которые предусматривают повышение порога стоимости представительских автомобилей.
Ранее этот порог составлял 50 тысяч евро, а теперь увеличен до 75 тысяч евро. Многие компании по-прежнему заинтересованы в покупке автомобилей премиум-класса, но стоимость нового автомобиля такого уровня часто превышает этот порог. В свою очередь малопользованный автомобиль в отличном техническом состоянии обладает всеми теми же преимуществами автомобиля премиум-класса, а также его могут приобретать юридические лица.
“Многие жители Латвии мечтают о покупке Porsche, но не все могут позволить себе совершенно новый автомобиль, и даже у тех, кто может, иногда есть причины, например, экономические соображения, чтобы предпочесть уже бывший в употреблении автомобиль в отличном техническом состоянии. Поэтому все чаще выбор подержанного автомобиля диктуется не необходимостью, а осознанным выбором, и этот сегмент рынка продолжит развиваться и в будущем”, – уверен Норвелис.
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