В манхэттенском федеральном суде приговорен к четырем годам и двум месяцам лишения свободы бывший начальник контрразведывательного отдела нью-йоркского ФБР 55-летний Чарльз Макгонигал, в сентябре признавшийся в преступном сговоре с целью нарушения американских санкций и отмывания денег.
Бывшего контрразведчика ФБР Макгонигала, работавшего на Дерипаску, приговорили к четырем годам тюрьмы
Макгонигал стал одним из самых высоких чинов в ФБР, когда-либо привлеченных к суду. Он прослужил в этом ведомстве 22 года, сделал в нем блестящую карьеру, участвовал в расследовании ряда знаковых дел, в частности, стоял у истоков операции «Ураган перекрестного огня», в рамках которой ФБР расследовало предполагаемый сговор между Дональдом Трампом и Кремлем, и вышел на пенсию в сентябре 2018 года.
В январе этого года Макгонигал был арестован своими бывшими коллегами в нью-йоркском аэропорту имени Кеннеди, куда он вернулся из командировки на Шри-Ланку, и скоро был выпущен под залог в полмиллиона долларов.
В тот же день ФБР арестовало его подельника, бывшего советского дипломата 69-летнего Сергея Шестакова, который много лет живет в США, работал завканцелярией у представителя СССР в ООН Александра Богомолова, а уйдя в 1993 году из МИД РФ, сделался исполнительным вице-президентом телеканала RTVI Владимира Гусинского.
После продажи канала россиянам Шестаков, давно получивший американское гражданство, переквалифицировался в переводчика федеральных судов, благо в них давно работает его жена Яна Агуреева. Переводчик получает в федеральных судах примерно 450 долларов в день.
Шестаков, быстро выпущенный под залог в 200 тысяч долларов, вину не признает.
Против Макгонигала в производстве находится еще одно дело в федеральном суде в Вашингтоне, где он обвиняется в утаивании частных поездок за рубеж, в частности, в Албанию, где он познакомился с тамошним премьер-министром.
В его вашингтонском деле фигурирует человек, закодированный как «Персона №1», но давно расшифрованный прессой как албанец Агрон Неза, в далеком прошлом сотрудник албанской разведки, а ныне американский бизнесмен. Неза, который ни в чем не обвиняется, как-то ссудил Макгонигалу 225 тысяч долларов, которые тот скрыл от начальства.
В Вашингтоне Макгонигала привлекли за ложь и фальсификацию документов. Там он тоже признал себя виновным и ждет приговора, вынесение которого назначено на февраль.
Адвокаты Макгонигала перечислили судье Дженнифер Риарден знаковые дела своего подзащитного, от расследования обстоятельств терактов 11 сентября 2001 года до разоблачения рядовой Челси Мэннинг, слившей Wikileaks несусветное количество американских секретов, и просили ее приговорить заслуженного охотника за шпионами к сроку, на связанному с лишением свободы.
Макгонигал слушал прения сторон за столом защиты, сцепив ладони.
Он заявил в своем последнем слове, что сожалеет о содеянном и по-прежнему испытывает любовь к ФБР.
Перед приговором прокуратура направила судье Риарден ходатайство, в котором просила ее приговорить осужденного к пятилетному тюремному сроку и трем годам гласного надзора плюс к штрафу в 200 тысяч долларов. По словам прокуроров, их коробит, что Макгонигал тайно начал готовить себе новую карьеру, еще будучи ответственным сотрудником ФБР, и пользовался привилегиями оного, уже оттуда уйдя: по их словам, он не сдал свое служебное удостоверение и фэбээровский талон, выставляемый под ветровым стеклом машины и дающий право ставить ее в местах, не положенных простым смертным.
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В чем сознался Макгонигал
Если верить прокуратуре Южного округа Нью-Йорка, Макгонигал начал готовить себе позиции на гражданке в 2017 году. 12 апреля он похвастался своему будущему подельнику Шестакову, что «только что застолбил очень хороший контакт в албанском правительстве для развития будущего бизнеса. Всегда смотри в будущее!».
В 2018 году, еще служа в ФБР, Макгонигал договорился с приятелем о работе в консалтинговой фирме Spectrum Risk Solutions. Чтобы скрыть свое трудоустройство в частной фирме, он пользовался ее электронным адресом и телефоном под вымышленным именем.
В рамках подготовки к жизни в частном секторе Макгонигал подружился с россиянином Евгением Фокиным, которого прокуратура характеризует как «агента Олега Дерипаски», угодившего под американские санкции 6 апреля 2018 года. Макгонигал знал, что олигарх находится под американскими санкциями. В мае 2017 года фэбээровец получил секретный имейл, в котором сообщалось, что Дерипаска был связан с российской разведслужбой и, возможно, был причастен к перевороту, устроенному ею в другой стране.
В январе 2018 года Макгонигал получил секретный список российских олигархов, имеющих тесные связи с Кремлем и являющихся кандидатами на американские «крымские» санкции.
Макгонигал познакомился с Фокиным через Шестакова в марте 2018 года. Фокин был в прошлом советским дипломатом. СМИ утверждали, что он работает в российской разведке. Фокин работал у Дерипаски, в частности, в одной его компании, находящейся под санкциями.
Шестаков попросил Макгонигала устроить дочь Фокина стажеркой в нью-йоркскую полицию. Фэбээровец оказал россиянину эту услугу. Полицейский сержант, которому поручили опекать девушку, был поражен, что его просили носиться со студенткой как с писаной торбой и доложил об этом начальству. В частности. девушка поведала ему, что у нее есть знакомый в ФБР, который показывал ей секретные досье.
Шестаков и Макгонигал свели Фокина с одной юридической конторой, которая должна была добиваться отмены американских санкций против Дерипаски. Олигарх также нанял фэбээровца через Фокина собирать компромат на своего конкурента Владимира Потанина с целью навлечь санкции и на этого олигарха.
В августе 2021 года Макгонигал, Шестаков и Фокин заключили контракт, по которому кипрская корпорация Pandean обязывалась сначала заплатить Spectrum 51280 долларов и потом выплачивать по 41790 долларов в месяц. Имена подписавших в контакте не фигурировали. Дерипаска, который платил означенные суммы, тоже не назывался.
Платежи поступали с августа по ноябрь 2021 года. Взамен Макгонигал нанял людей, которые раздобыли компромат на Потанина, якобы доказывающий, что у того имеются «спрятанные авуары, оценивающиеся более чем в 500 млн долларов». За эту и прочую развединформацию добытчики запросили 650 тысяч долларов, но Макгонигал и Шестаков, по словам прокуроров, объявили Фокину сумму в 3 млн долларов.
Переговоры между ними прервались в ноябре 2021 года, когда ФБР изъяло у Макгонигала и Шестакова мобильники, и больше не возобновлялись.
Поскольку Макгонигал тратил большую часть полученных от Дерипаски денег на расходы и так и не получил возмещения, по выкладкам прокуратуры, он заработал на этой операции чистыми всего чуть больше 17 тысяч долларов. Прокуратура просила судью взыскать с бывшего фэбээровца штраф в размере до 200 тысяч.
Судья ограничилась 40 тысячами и приговорила Макгонигала к четырем годам и двум месяцам отсидки. Ему разрешено явиться в тюрьму своим ходом в феврале.