Бывшего контрразведчика ФБР Макгонигала, работавшего на Дерипаску, приговорили к четырем годам тюрьмы

Шестаков попросил Макгонигала устроить дочь Фокина стажеркой в нью-йоркскую полицию. Фэбээровец оказал россиянину эту услугу. Полицейский сержант, которому поручили опекать девушку, был поражен, что его просили носиться со студенткой как с писаной торбой и доложил об этом начальству. В частности. девушка поведала ему, что у нее есть знакомый в ФБР, который показывал ей секретные досье.

Шестаков и Макгонигал свели Фокина с одной юридической конторой, которая должна была добиваться отмены американских санкций против Дерипаски. Олигарх также нанял фэбээровца через Фокина собирать компромат на своего конкурента Владимира Потанина с целью навлечь санкции и на этого олигарха.

В августе 2021 года Макгонигал, Шестаков и Фокин заключили контракт, по которому кипрская корпорация Pandean обязывалась сначала заплатить Spectrum 51280 долларов и потом выплачивать по 41790 долларов в месяц. Имена подписавших в контакте не фигурировали. Дерипаска, который платил означенные суммы, тоже не назывался.

Платежи поступали с августа по ноябрь 2021 года. Взамен Макгонигал нанял людей, которые раздобыли компромат на Потанина, якобы доказывающий, что у того имеются «спрятанные авуары, оценивающиеся более чем в 500 млн долларов». За эту и прочую развединформацию добытчики запросили 650 тысяч долларов, но Макгонигал и Шестаков, по словам прокуроров, объявили Фокину сумму в 3 млн долларов.

Переговоры между ними прервались в ноябре 2021 года, когда ФБР изъяло у Макгонигала и Шестакова мобильники, и больше не возобновлялись.

Поскольку Макгонигал тратил большую часть полученных от Дерипаски денег на расходы и так и не получил возмещения, по выкладкам прокуратуры, он заработал на этой операции чистыми всего чуть больше 17 тысяч долларов. Прокуратура просила судью взыскать с бывшего фэбээровца штраф в размере до 200 тысяч.

Судья ограничилась 40 тысячами и приговорила Макгонигала к четырем годам и двум месяцам отсидки. Ему разрешено явиться в тюрьму своим ходом в феврале.